Mintegy másfél órás eseményre készülhetnek azok, akik ellátogatnak Balázs Anikó előadására a Női kör-Anyakör csoportba.

– A nőiség és/vagy az anyaság útján az örömök mellett számtalan kihívást, nehézséget is megélhetsz nőként/anyaként. Így gyakran megtörténhet, hogy háttérbe helyezed magad, hogy nincs időd magadra, és néha úgy érezheted, hogy elvesztetted önmagad, a nőiségedet, és hogy folyton készenlétben kell állnod, emiatt fáradt, kimerült vagy és tehetetlennek érzed magad. Ezekre a problémákra keressük a megoldást – fogalmaz a szakember, aki hozzátette felhívásában, hogy a Női kör-Anyakör célja, hogy a hölgyek kiszakadjanak a hétköznapi pörgésből, mókuskerékből, hogy egy kicsit elcsendesedjenek annak érdekében, hogy meghallják a saját válaszaikat. Emellett az is prioritást élvez, hogy akik ebben a szerepben, szerepekben vannak, azok letehessék a terheiket, a folytonos megfelelést, hogy aztán úgy kapcsolódhassanak saját magukhoz és a társukhoz. Fontos cél az is, hogy érezzék, nincsenek egyedül, hogy fontosak és hogy figyelnek rájuk, meghallgatják őket.

– A 3-6 fős körben megtartó, biztonságos és támogató térben érezheti magát mindenki, függetlenül attól, hogy nőként és/vagy anyaként jelenik meg a foglalkozáson – ígéri Balázs Anikó Spirituális/önismereti segítő, önbecsülés mentor, női Jógaoktató, aki a Női kör és Mother Nature anyakör vezetője.