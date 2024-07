A 2024-es Fehérvári Lecsófőző Vigasságot szeptember 14-én, szombaton rendezi meg a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ. A tavaly megismert helyszínt az igények nyomán a Várkörút bevonásával bővítették: a lecsófőzők idén a Dózsa György út – Zichy liget – Szekfű Gyula utca – Ányos Pál utca – Benyák Bernát utca – Ősz utca – Várkörút által határolt területen állíthatják fel bográcsaikat. Nevezés előtt mindenképpen célszerű tanulmányozni a helyszín térképét a www.fehervariprogram.hu/lecso oldalon.

A magánszemélyek, civil és egyéb szervezetek (intézmények, egyesületek, alapítványok), pártok augusztus 25., vasárnap éjfélig, illetve a főzőhelyek elfogyásáig regisztrálhatnak az említett címről elérhető online felületen, amelyen térképről választhatják ki főzőhelyüket, a jegyfoglalási rendszerekből is ismert módon. A rendezvénnyel kapcsolatos minden információ ugyanitt található, és hasznos tudnivalók olvashatók a www.facebook.com/fehervarilecso oldalon is.

Fontos tudnivaló a jelentkezők számára, hogy a regisztrációt követően 5 munkanapon belül be kell fizetni a részvételi díjat – a helyfoglalás kizárólag a befizetés után válik véglegessé, ennek hiányában a foglalás törlődik. A részvételi díjat a regisztrációt követően online bankkártyás fizetéssel is ki lehet egyenlíteni, ebben az esetben a főzőhely foglalása azonnal véglegesedik. Lehetőség van az átutalással történő fizetésre is, aki pedig személyesen szeretné befizetni a részvételi díjat, ezt készpénzben vagy bankkártyával teheti meg a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ Fürdő sor 3. alatti épületében: a lecsópénztár hétfőn 10.00–18.00, keddtől péntekig 7.30–15.00 óra között tart nyitva.

A részvételi díjért cserébe a szervezők tűzifát, tűztálcát, sörpadgarnitúrát, kenyeret és főzőkötényt biztosítanak a résztvevőknek, a lecsó nyersanyagairól a csapatoknak maguknak kell gondoskodniuk.

A Fehérvári Lecsófőző Vigasság az egyik legnépszerűbb közösségi esemény a városban, és a városhatáron túlról is rengeteg érdeklődőt vonz. Szeptember 14-én ismét összegyűlhetnek a családok, baráti társaságok, munkahelyi csapatok, hogy felszabadultan, a közös főzés örömét élvezve együtt töltsenek egy napot. A nap végére most is kiderül majd, ki lesz 2024-ben a Lecsókirály, a hagyományoknak megfelelően új gazdára talál a Sipi Emlékkupa, díjazzák a Legdekoratívabb Főzőhelyet és a zsűri átad egy különdíjat is. Az esemény esőnapja: szeptember 21.