Az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is nagy népszerűségnek örvend a Dunaújvárosi Egyetem (DUE) a felvételizők körében, s ezt az idei felvételi eredményei is alátámasztják. A 2024-es általános felvételi eljárás során ezernél is több hallgató nyert felvételt az intézménybe. A szeptemberben kezdő hallgatókkal együtt már közel 3500 diák kezdi meg tanulmányait az egyetemen, s ez a szám még nőni fog a pótfelvételi eljárás során felvettekkel.

András István rektor elmondta, hogy a DUE számára kiemelten fontos a műszaki képzési terület. Az anyagmérnök és gépészmérnök képzéseket az idei pontszámok jelentős emelkedése mellett is több mint kétszáz hallgató választotta. A kuratóriumi döntéssel összhangban idén 1064 fővel nő az egyetem létszáma.

Emelkedtek a ponthatárok

– Az általános felvételi eljárásban a tavalyi évhez képest markánsan megemeltük a bejutáshoz szükséges ponthatárokat az államilag támogatott képzések esetében. Idén több olyan szak is van, ahol 400 pont felett volt az átlagpontszám: ilyen például a gazdálkodási és menedzsment (nappali 411; levelező 462) és a kommunikáció és médiatudomány (levelező 495). Különösen szívmelengető számomra, hogy a gépészmérnöki alapképzés esetén is több, mint 100 ponttal nőtt (levelező 436) az átlagpontszám a tavalyi évhez képest – fogalmazott a rektor.

Magas színvonalú oktatás

"A DUE nagy figyelmet fordít a hallgatói lemorzsolódás csökkentésére is. – A pontszám emelkedése mellett továbbra is sok hallgatót veszünk fel. Ez egy új korszak az egyetemünk életében, hiszen egyre jobb képességű diákokat oktathatunk. Egyetemünkön biztosított a magas színvonalú oktatás feltétele, jól felkészült oktatói gárdával és korszerű laborokkal rendelkezünk. Az elmúlt években az ide jelentkező hallgatóktól azt a visszajelzést kaptuk, hogy a Dunaújvárosi Egyetemen megszerzett diploma piacképes, a végzősök könnyen el tudnak helyezkedni az ország határain belül és kívül egyaránt – tette hozzá András István rektor.

A DUE regionális szerepe jelentős, hiszen az itt végzettek közel nyolcvan százaléka a régióban marad dolgozni és itt is alapít családot – tájékoztatott honlapján a Dunaújvárosi Egyetem.