A sertéspestis vírusát Fejér vármegyében – ahogy egész Magyarország területén – ezidáig csak vaddisznóban igazolták a laboratóriumi vizsgálatok. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) tájékoztatása szerint Fejér vármegyében 2021 nyarán állapították meg az első ASP-esetet, azóta összesen 47 elhullott és kilőtt vaddisznóban azonosították a vírust.

Az afrikai sertéspestis (ASP) a házi sertések és vaddisznók heveny, lázas általános tünetekkel, test-szerte vérzésekkel járó, vírusos betegsége. A kórokozó vírusra jellemző, hogy ellenálló képessége a környezeti hatásokkal szemben igen nagy, nem hőkezelt termékekben, illetve nem ártalmatlanított sertés- vagy vaddisznóhullában hónapokig fertőzőképes marad.

Korlátozások

A sertéspestis miatt a vadászatot érintő korlátozásokat is bevezettek: Fejér vármegye teljes területéről élő, vadon élő vaddisznó nem vihető ki, még a vármegye területén belül sem mozgatható. A vármegye fertőzött területén elejtett vaddisznó testét csak helyben, negatív laboratóriumi vizsgálati eredmény birtokában hasznosíthatja az elejtő vadász, kizárólag magánfogyasztásra, egyébként a testet ártalmatlanítani kell. A magas kockázatú területen elejtett vaddisznó húsa egyéb előírások betartásával Magyarországon értékesíthető.

A sertéspestissel fertőzött területen házisertést tartó gazdaságokra vonatkozóan nagyon szigorú járványvédelmi és igazgatási előírásokat vezetett be a hatóság. Csak azokból a gazdaságokból lehet az állatokat belföldön szabadon forgalmazni, amelyek megfelelnek e szigorú feltételeknek. Innen élő sertés külföldre csak az Európai Unió hasonló kockázati besorolású területére szállítható. Azok a telepek, amelyek ezeket a feltételeket nem teljesítik, csak hazai vágóhídra szállíthatnak sertést, valamint saját fogyasztásra háznál levághatják azokat. Azonban a fokozott járványvédelmet ezeken a telepeken is kötelező betartani, és a házi vágásokat előre be kell jelenteni a járási főállatorvosnak.

A hatóság előírásai a vármegye magas kockázatú területén azokra a sertéstartó udvarokra vonatkoznak, amelyek élő sertést akarnak az Európai Unió akár mentes területére kiszállítani!