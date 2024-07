Ezt kell tudni, ha elektromos rollerünk van! 1 órája

Roller és biztosítás: Fehérváron is kötelező!

Roller nélkül ma már aligha elképzelhetőek a közutak Székesfehérváron. S mivel az elektromos rollerek vezetői elképesztően nagy arányban felelősek azokért a személyi sérüléses balesetekért, amelyekben érintettek, így nem meglepő, hogy szigorodnak a rájuk vonatkozó szabályok. Most például a biztosítás, mely kötelezettség a legtöbb bérelhető e-rollert is érinti Székesfehérváron. Ám nem csak ezeket, de a magánkézben lévőket is ellenőrizheti a rendőr.

S. Töttő Rita S. Töttő Rita

Roller nélkül ma már aligha elképzelhetőek a közutak Székesfehérváron Fotó: Illusztráció: Török János / Délmagyarország

Rollerrel közlekedni két napja már csak kötelező felelősségbiztosítással lehet. Ez azonban nem vonatkozik minden járműre. A „25 kilogrammot nem meghaladó saját tömegű járművekre abban az esetben kell, ha tervezési sebessége meghaladja a 25km/h-t. Illetve a 25 kilogrammot meghaladó saját tömegű járművekre akkor kell, ha a 14 km/h-t haladja meg a tervezési sebesség”. A Lime-nál a biztonság a legfontosabb, ezért Magyarországon már régóta biztosítják az utasokat

Fotó: Fehér Gábor / FMH-archív Megdöbbentő rolleres statisztikák A szigorításra egy rendőrségi statisztika szerint igencsak rászolgáltak a rolleresek. A kreszvaltozas.hu adatai szerint az idei év első négy hónapjában, azaz április 30-ig 117 személyi sérüléssel járó közlekedési balesetben volt érintett e-roller. Vezetőjük 97 alkalommal volt a baleset okozója, továbbá 22 esetben ittas is volt. Minden egyéb jármű vezetőjét felülmúló arányok ezek, amelyek, a jó idő beköszöntével egyre magasabb számot mutatnak. A statisztika szerint ugyanis januárban 10, februárban 20, márciusban 37, áprilisban 50 balesetben voltak érintettek az elektromos rollerek. Biztosítás a bérelhető rollerekre is: nőhetnek a költségek Érdemes tehát előkotorni az elektromos roller papírjait, ha nem szeretnénk bizonytalanságban útnak indulni manapság. Országszerte, így Székesfehérváron is ellenőrizhetik a biztosítás meglétét a rendőrök. A feol.hu megkereste a Székesfehérváron bérelhető rollereket üzemeltető Lime-ot, melynek fehérvári flottájában jelenleg 250-270 e-roller működik. Az üzemeltető operatív igazgatója, Irmai Krisztián elmondta: a Lime-nál a biztonság a legfontosabb, ezért Magyarországon már régóta biztosítják az utasokat. – Értesüléseink szerint az új (gép)jármű-szabályozás elektromos roller flottánk nagy részére is vonatkozik, ezért az új szabályozásnak megfelelően módosítottuk a meglévőt, hogy megfeleljen az új szabályozásnak. Minden szükséges lépést megteszünk annak érdekében, hogy az ellenőrző hatóságok tudomást szerezzenek erről a kiigazításról. Fontos megjegyezni, hogy ezek az új előírások jelentős költségnövekedést okoznak a Lime számára az új biztosítás által megkövetelt magasabb limitek miatt. A követelményeket autókra tervezték, amelyek sokkal nagyobb kárt tudnak okozni, mint a könnyű elektromos rollerek. Ez magasabb költségekhez is vezethet a felhasználók számára, és csökkentheti a megosztott mikromobilitási hálózat által nyújtott pozitív előnyöket, többek között a forgalom és a károsanyag-kibocsátás csökkentését, mivel kevesebb olyan felhasználó lesz, aki szívesen fizet magasabb összeget.

Lime-mal Fehérváron Az üzemeltetőnek Székesfehérvár önkormányzatával megállapodása van az e-rollerek használatára vonatkozóan. Erről az igazgató így szólt: – Bizonyos zónákba lassan vagy egyáltalán nem lehet behajtani – ilyen például a Fő utca. Ezt az önkormányzat határozta meg, mi pedig aktiváltuk a rendszerükben. Ezen kívül a belvárosi részen csak bizonyos – virtuális – parkoló pontokon lehet parkolni az eszközökkel, azon kívül nem fogja engedni a rendszer. Az üzemeltetőnek Székesfehérvár önkormányzatával megállapodása van az e-rollerek használatára vonatkozóan

Fotó: Fehér Gábor / FMH-archív Ellenőrizhet a rendőr? Megkerestük a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, hogy megkérdezzük: ellenőrzik-e a rollereseket július 16-a óta? Jogszabályi hivatkozásokkal megerősítve azt a választ kaptuk, hogy természetesen, a kötelező felelősségbiztosítás meglétét a rendőr (a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 44. § (1) bekezdés b) pontja alapján) ellenőrizheti. De persze nem csak azt, hanem ellenőrizheti a közlekedési rendszabályok megtartását, a járműhasználat szabályszerűségét, az okmányokra és a felszerelésekre vonatkozó előírások megtartását, a jármű birtoklásának jogszerűségét, az üzemben tartó, illetőleg a használó személyazonosító adatait, a jármű közlekedésbiztonsági állapotát és adatait a forgalomban és a telephelyen – a jogszabályban meghatározottak alapján. Minek tekinti a rendőr a járgányt? A rendőrség egyébként 2024 januárja óta már saját maga által meghatározott kategóriák szerint jelenti le a statisztikákhoz a rollereket. E szerint a rendőr szemében motoros roller a „legalább kétkerekű, egy tengelyén kormányozott, a rajta utazó egy személyt (vezető) kizárólag állva szállításra tervezett, motoros meghajtású jármű, amelynek sebessége gázkarral vagy egyéb vezérlő eszközzel szabályozható”. Kis teljesítményű motoros rollernek számít az olyan motoros roller, amelynek „tömege legfeljebb 35 kilogramm, meghajtó motorjának névleges teljesítménye legfeljebb 1000 W, és sík úton, önerőből 25 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes.” Továbbá nagy teljesítményű motoros rollernek számít minden olyan motoros roller, ami nem felel meg a kis teljesítményű motoros roller fogalmának. Ezek tudatában érdemes tehát dönteni: kell a biztosítás vagy sem?

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!