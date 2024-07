A vértesi erdőben

Nyári Erdei Kalandtábor indul a Vajda János Erdészeti Erdei Iskolában. Mottójuk: Fedezzük fel együtt a Vértes erdeit! A táborozás során minősített erdőpedagógiai foglalkozások, növény-állatismeret, interaktív előadások, bogarászás és persze szalonnasütés is lesz, mármint annak, aki jelentkezik a [email protected] e-mail címen.

Az első, 3 napos napközis turnus július15-17 között élvezheti a Vértes adta csodákat. Őket a második turnus követi, melynek ifjú tagjai 4 napos napközis táborban tölthetik a vakáció egy részét, 07.30-08.02 között.

A harmadik turnus kicsit még hosszabb, hiszen ez a csapat 5 napos napközis táborban vehet részt 08.05-09 között. Az adott időszakban erdőpedagógiai foglalkozások, túrák, kirándulások lesznek, illetve elrejtve egy meglepetés program is várja majd a gyerekeket.

A 7-12 éves közötti táborlakók számára mindig 7:30 és 8 óra között van a gyülekező és délután négytől fél ötig kell elhagyni a tábor területét.

Forrás: Illusztráció / pexels.com

Néptánc és népzene

Különleges, meglehetősen zárt, emellett nagy hagyománnyal bíró szünidei program az idén 33 éves Métatábor. A teljesen zárt körű táborba csakis az online jelentkezési lapot kitöltött táborlakókat fogadják.

– A Méta tábor 1991-ben indult, azóta is minden év júliusában rendezzük. Táborunkban magyar hangszeres népzenét, táncot és éneket tanulhatsz. A helyszíneket igyekszünk úgy kiválasztani, hogy kisebb falvakban legyünk, távolabb a nagyobb településektől, lehetőleg ingerszegény környezetben. Erre azért is van szükség, hogy a táborlakók kellőképp rá tudjanak hangolódni az igen kemény munkára, ne vonja el a figyelmüket semmi és nyugodtan tudjanak pihenni a kevés szabad idejükben – áll a tábor közleményében, melyből az is kiderül, hogy szinte végig csoportos hangszeres oktatás folyik, hallás után, kézről, melynek lényege az utánzás. Az utolsó napon a táborlakók részére a tanárok "feljátsszák" az elmúlt hét anyagát, hogy otthon is tudjanak gyakorolni, emlékezni. Ugyanezeket a dallamokat megkapják kottában és eredeti felvételen is.