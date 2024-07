Durván magas átlagokat vittek haza Bakonycsernyére a középiskolás diákok.

– Bakonycsernye legnagyobb erőforrása maga az ember, ezért is díjazzuk évről évre a kimagasló tanulmányi eredményt elérő középiskolás diákokat. Ez egy rekord, mert még soha nem fordult elő, hogy egyszerre kilenc kitüntetettet tudtunk volna köszönteni. Ehhez a nagyszerű teljesítményhez a támogató családi légkör is szükséges, így gratulálok a szülőknek is – mondta Turi Balázs polgármester, aki a jegyzővel közösen nyújtotta át az elismerő okleveleket.

A Móri Táncsics Mihály Gimnáziumban Hud André 9. évfolyamos tanuló éppúgy 5-ös átlaggal végzett, mint Lovasi Sára, 10. évfolyamos diák, aki a Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium tanulója. Harmadikként a soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnáziumba járó Krausz Borbála zárta 5-ös átlaggal a mögötte álló 9. évfolyamot.

Három olyan fiatal is kapott elismerést, akik megközelítve a legjobbakat, 4.9-es átlagot értek el. Az egyik Nagy Martina Patrícia, aki a 12. évfolyamosként zárta ilyen eredménnyel a Székesfehérvári Hunyadi Mátyás Technikumot, a másik Szkok Jázmin, aki 11. évfolyamosként jutott eddig a Székesfehérvári I. István Technikumban, de 4,9 átlagot ért el Sági Pálma 9. évfolyamos tanuló is, aki a Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium diákja.

Egészen biztosan nem jó szó a sereghajtó arra a három fiatalra, akik 4.7-es átlaggal teljesítettek.

Nagy Marcel János 10. évfolyamosként a Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Technikum és Szakképző Iskolában, Nyevrikel Fruzsina a 10. évfolyamon Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Technikumában, Schattinger Dorka pedig 11. évfolyamosként a zirci III. Béla Gimnázium Művészeti Szakgimnázium Alapfokú Művészeti Iskolában lett 4,7.

A diákok pénzjutalmat is kapnak az oklevél és a gravírozott toll mellé. A kitűnőknek 40, a 4.9-es átlagot elérőknek 30 ezer forint a jutalom. Ha valaki 4.8-as átlagot visz haza az 20, míg a 4.7-es átlagért 10 ezer forint üti a jótanuló markát.

Van egy különdíj is, amit a kiválasztott a nagyszerű sportteljesítményéért kap, ám Turi Balázs azt mondta, az még titok, hogy ki kapja a Tehetséges Csernyei díjat.