Ahogy korábban beszámoltunk róla, a helyszínen az E.ON szakemberei serényen dolgoztak és biztonsági okokból az utcának a kiegészítő parancsnokság felőli részét lezárták. Cikkünkben azt feltételeztük, hogy ha az áramszolgáltató szakemberei, ha el is végzik a munkát, a terület helyreállítására már nem lesz elegendő idejük, így akár hétfőn nagyobb torlódás is kialakulhat ebben térségben. Szerencsére több mint biztató választ kaptunk ezzel kapcsolatban is levelükben.

Az E.ON szakszerűen és körültekintően járt el

Kedves Brigitta kommunikációs szakértő levelében részletezte, hogy szombaton 13:09-kor keletkezett kábelhiba javításán dolgoztak a szakemberek vasárnap a Mészöly Géza és az Ybl Miklós utca sarkán, ahol az utat ötven méter hosszan egy sávon le kellett zárni és az útburkolatot fel is kellett tárni. Emiatt szombaton az áramszünet mindössze néhány percig érintette a környéken élőket, mert szakembereik átterhelésekkel másik ellátási vonalon, a sértetlen kábelszakaszokon keresztül biztosították az áramellátást. A hiba javításáról ezt követően intézkedtek, amikor már mindenhol volt áram. Annak érdekében, hogy a lakóövezetet a legkevésbé zavarják, vasárnap hajnali órákra készítették elő a szükséges lezárást, feltárást és hibajavítást.

Végeztek a javítással

– A szerelők a hibát vasárnap 16:30-ra megjavították. Jelenleg a munkaárok helyreállítása zajlik, estére ez is elkészül, így vasárnap éjjeltől újra zavartalanul haladhat itt az autós forgalom, mindössze egy rövid járdaszakasz lezárására lesz már csak szükség. Köszönjük szépen az arra közlekedők türelmét a vasárnapi munkálatok kapcsán! – fűzte hozzá az áramszolgáltató kommunikációs szakértője.