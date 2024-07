Szól a felhívás a Cecén vagy a környékben élő rajzolni szerető vállalkozó kedvű 6-18 év közötti fiatalokhoz. A feladat pedig a jelentkezők számára mindössze annyi, hogy rajzolják le mi jut eszükbe a mézédes cecei dinnyéről ami idén is kedvelt csemege lesz várhatóan. A legjobban sikerült pályamunka, az augusztus harmadikára tervezett Cecei Dinnye Nap plakátjára is felkerül majd, mondhatni dísze lesz annak. A képek bármilyen technikával készülhetnek majd, egyetlen kikötése van a szervezőknek, a jelentkező nem lehet fiatalabb hat évesnél, vagy idősebb mint 18- éves. A rajzokat július 10-ig várják a szervezők a Cecei Művelődési Házban, 8 és 15 óra között, érdeklődni pedig a 06 25 234-153-as telefonszámon lehetséges. A település nagy fesztiválja a Dinnye Nap, minden évben sokak által várt esemény, ahol idén is számtalan program és fellépő hívja majd az érdeklődőket, a humor kedvelői Ihos József műsorára a fiatalabb korosztály pedig Vastag Tamás koncertjére készülhet.