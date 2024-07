A nyelvi munkaközösség szervezett anyanyelvi környezetben megvalósuló nyelvi tábort az ausztriai Karintiába, egészen pontosan Obervellach-ba.

–A vasárnapi hosszú utazást követő megérkezés után elfoglaltuk szállásunkat majd megmásztuk a Groppensteini vízesés mellett vezető lépcsős-hegyes túraútvonalát. A vacsorát követően kellemes sétát tettünk a településen. Az est folyamán a nyelvi órákhoz szükséges tanulócsoportok kialakítása is megtörtént. A résztvevő gyerekek délelőttönként kiscsoportokban német nyelvi órákon vettek részt–tudtuk meg Pusztavám közösségi oldalán, ahol arról is szó esett, hogy a nyelvtanulás során nemcsak a tanóra, hanem a városi „kérdez-felelek” kalandtúra is volt. A gyerekeknek a helyi járókelők körében kellett információt gyűjteni az előre megadott magyar kérdések alapján. Ehhez szükségük volt nemcsak nyelvtudásukra, hanem kommunikációs készségükre és talpraesettségükre is.

–A délelőtti tanulást követően naponta szerveztünk változatos programokat, élve a helyszín adta lehetőségekkel. A hétfői napunk is túrázással telt. Ismét gyönyörködhettünk az Alpok kínálta táj szépségében, hiszen ezen a napon még magasabbra, a Mölltaler-Gletscherre jutottunk fel, ahol az eddigieknél is több havat láttunk. Irigykedve néztük az önfeledt síelőket és snowboardozókat. A gyerekek testközelből láttak hóágyúkat és hómarókat, ami szintén egy új élmény volt számukra. A délután folytatásaként a Ragga-szurdokot másztuk meg és sétáltunk a geológia tanösvényen. A 200 méteres szintkülönbség megtétele közben hatalmas vízesések, kősziklák, szorosok mentén vezetett utunk. Ezt követően pedig a szomszédságban található Obervellach-i kis Nemzeti Parkban tettünk egy levezető sétát–áll a táborról szóló beszámolóban.

Fotó: Nyelvi munkaközösség

A harmadik nap első úticélja a Franz Josef Hütte volt, melyhez a Großglockner panorámaúton keresztül vezetett az út. Ezúttal az időjárás kegyes volt hozzájuk és a várva várt mormoták előjöttek, így meg tudták őket etetni egy kis almával. A nap második úticélja Heiligenblut volt, ahol megismerkedtek a festői szépségű város egyes nevezetességeivel. Szerdán az esős időjárás miatt buszból megcsodálták a Hohe Tauern Nemzeti Park szépségeit és megtekintettük Mallnitzi Bios házat, a nemzeti park látogatóközpontját.