A színes, bababarát anyagból készült polipok közelsége, a köldökzsinórra emlékeztető csápok megnyugtatják a kicsiket, emellett segítenek abban is, hogy ne a körülöttük lévő csöveket, érzékelőket piszkálják. Az állatkákat a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktatókórházban már nem csak a koraszülött, de a csecsemő-, és gyerekosztályon is használják, ahol még a nagyobb gyerekek is szeretik őket, amihez aztán később is ragaszkodnak. A polipokat ugyanis örökbe kapják a kis betegek. Akad olyan fiatal, aki még az érettségi vizsgákra is magával vitte a kórházban kapott polipját, de olyan is van, aki kulcstartó formájában tartja mindig magánál a horgolt állatkát.

A polipokhoz speciális fonal kell

Fotó: Picasa / Forrás: evagurumi1.blog.hu

Székesfehérváron nyolc éve működik egy részben kórházi dolgozókból, részben civilekből álló csoport, akik nem régen kérést tettek közzé a Szf.vári polipvilág elnevezésű közösségi oldalukon: munkájukhoz kérnek alapanyag adományokat. Ahogy azt a csoport kórházban dolgozó tagjától, Kovácsné H. Bernadettől megtudtuk, ez többféle anyagot is jelent. A polipok horgolásához speciális pamut fonalra van szükség, ami nem szöszölődik. Ilyen pl. a Catania Original, a Catania color, az Alize Bahar Merzerizelt, illetve bármilyen más márkájú, de 100 százalékban mercerizált – nem bolyhosodó – fonal. Várnak még a polipokhoz antiallergén tömőanyagot is, illetve szívesen fogadnak színes, vidám mintás pamutvásznat, amiből előkék, takaróhuzatok, fejalátétek, függönyök készülnek az osztályokra, hogy így tegyék a lehetőségekhez mérten kedvesebbé a hangulatot.

- Nagy örömmel tölt el minket, hogy a nagyjából 15-20 fős „mag” mellett többen is horgolnak nekünk Fehérváron kívül is, így pl. Ráckevén, Hódmezővásárhelyen, Isztiméren, Iszkaszentgyörgyön, de még Mohács mellett is vannak horgoló önkénteseink, akikkel közösen évente nagyjából 1500 darab polippal igyekszünk hozzájárulni a kis betegek gyógyulásához – árulta el Kovácsné H. Bernadett, akivel a 30/640-8972-es mobilszámon vehetik fel a kapcsolatot azok, akik szeretnék alapanyaggal segíteni az önkéntes csoport munkáját.