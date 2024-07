Mint azt írtuk Patrik és Füles július elején vágott bele a kalandba, ekkor indultak Ásotthalomról, útjuk során pedig számos településen is áthaladnak a megyében. Megfordultak már Daruszentmiklóson, Mezőfalván, Hantoson, Abán, múlt pénteken pedig megérkeztek Szabadbattyánba is, ahol a helyiek és a környező településekről érkezők is találkozhattak velük a művelődési ház udvarán, ahol a battyániak vendégül látták őket. Az önkormányzat nevében a Logsol Kft. gondoskodott Szabadbattyánban Patrik és Füles szállásáról.

Szabadbattyánban látták őket vendégül

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Egy kis pihenést követően aztán ismét útra keltek, de ezúttal nem csak kettesben, ugyanis a helyiek egy darabig elkísérték őket – tudatta velünk Kovács Péter, polgármester.

A helyiek egy darabig elkísérték őket

Forrás: Kovács Péter

Vasárnap reggel már Sárkesziről jelentkeztek be a közösségi oldalon, ezzel pedig áthaladtak utolsó Fejér megyei állomásukon is.

Ma reggel Sárkesziről egyből Veszprém megyébe, Ősibe mentek, onnan pedig Várpalotán át folytatják a túrát.