29-én, szombat délután, egy szép és meghitt találkozás zajlott Szabadhídvégen. 50 éves osztálytalálkozójuk alkalmából jöttek össze újra a volt osztálytársak, és találkoztak egymással újra az 1974-ben végzett volt diákok. Sajnos az osztálylétszám nem volt teljes, mivel hat volt osztálytársra már csak emlékezni tudtak a résztvevők, de így is kimondottan családias hangulatban zajlott az esemény. Az eseményen részt vett az egykori diákok osztályfőnöke is, aki bár már a 80. életévén is túl van, örömmel találkozott régi diákjaival. A szervezés és az eseményre való készülődés több hónapon keresztül zajló szervező munkát igényelt, de a szép jubileumi alkalom, és az újbóli találkozás öröme, mindent fáradozást megért a résztvevők számára.