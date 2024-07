Ezúttal a közismert, Székesfehérváron is népszerű versmondó, Szabóné Miklós Eszter volt az alkalom vendége, akivel Bakonyi István beszélgetett és vezetett egy verses délelőttöt az ott lakó idős emberek számára. A többször visszajáró Eszter nénit nagy szeretettel fogadták, s volt a közönség soraiban olyan is, aki hajdan pedagógus társa volt a versmondónak. Szó esett az életéről szóló kötetről is, amely Bakonyi István nevéhez fűződik, ez pedig tökéletes alkalmat adott arra, hogy beszéljenek a több mint nyolc évtizedes életről, a sors nehézségeiről, valamit a költészethez és a hithez fűződő viszonyról is. A megidézett költők közül elhangzott többek között Reményik Sándor, Székely János, Csoóri Sándor, Bódás János és Schrenk Éva néhány költeménye.