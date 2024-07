A város legnagyobb ünnepéhez közeledve minden héten óriásbábok és hagyományőrző csoportok vonulnak fel a Főutcán. Most szombaton, július 13-án is így volt ez. A Királyok a Belvárosban című program egyfajta ráhangolódás az augusztusi Székesfehérvári Királyi Napokra. A napok óta tartó kánikula ellenére is sokan voltak kíváncsiak az eseményre, így egészen hosszúra nyúlt az az emberfolyam, amely szombaton délután együtt tehette meg az Országalma és a Hotel Magyar Király közötti utat, III. Béla, II. András és II. (Vak) Béla óriásbábjaival.