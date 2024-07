Augusztus 20-ig számos alkalommal találkozhatnak Székesfehérvár ikonikus óriásbábjaival az „alattvalók” a belvárosban. Így volt ez július 27-én, szombaton délután is. Ma már nem csupán a Székesfehérvári Királyi Napok és a Koronázási Ünnepi Játékok jellegzetessége a magyar középkor kiemelkedő alakjait megszemélyesítő ikonikus fehérvári óriásbábok felvonulása – annyira szereti őket a közönség, hogy több alkalommal is előjönnek rejtekhelyükről, s megörvendeztetik a belvárosban korzózó „alattvalókat”. Vegyülni velük persze nem tudnak, hiszen legalább öt méter magasak, látványos, színes és ünnepi megjelenésük pedig vetekszik történelmi nagyságukkal.

Fotó: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

De kik is ők valójában? Felfedezhető soraikban Géza fejedelem és felesége, Sarolt, Szent István király, Gizella királyné, Szent Imre herceg és Asztrik püspök, Szent László király, I. Géza király, Salamon király, valamint Szent László felesége, Adelhaid és a lányuk, Piroska is. De a székesfehérvári óriásbábok köreit erősíti Könyves Kálmán és öccse, Álmos herceg, II. István és II. (Vak) Béla király, III. Béla király és felesége, Antiochiai Anna, továbbá II. András király és lánya, Szent Erzsébet, IV. Béla, Szent Margit, valamint IV. (Kun) László és III. András király is. Most szombaton Géza fejedelem, valamint felesége, Sarolt fejedelemasszony, továbbá a Szent Koronát hozó Asztrik püspök óriásbábja jelent meg a belvárosban, akiket a Borostyánkő Hagyományőrző Egyesület tagjai, valamint az arra járók kísértek. A Vörösmarty Színháztól induló óriásbábokat Szabó Miklós, a Szabad Színház színésze mutatta be a közönségnek, a zenei aláfestésért pedig a Sub Rosa régizenei együttes felelt, akik 13. századi európai hangszeres zenével repítették a belváros közönségét vissza a középkorba. A hagyományőrzők a Városház téren bemutatót is tartottak, a királyi korzózás pedig Palásti Máté gitárművész-zeneszerző kiskoncertjével zárult a Zichy ligeti Zenepavilonban.

Fotó: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

Az elkövetkezendő időszakban több szombati napon is találkozhatnak az érdeklődők az óriásbábok valamelyikével a Királyok a Belvárosban program keretében. Mindig más szereplők jelennek meg a fehérváriak között, így érdemes minden szombaton délután (is) korzózni egyet a történelmi belvárosban.