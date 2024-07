Ünnepi eseménynek adott otthont szombaton, július 27-én a Felsővárosi Közösségi Ház nagyterme. A szépkorúak huszadik Anna-báljára sokan érkeztek, ki kísérővel, ki pedig egyedül. Ez azonban senkit sem hátráltatott abban, hogy egyéni indulóként megmérettesse magát a bál szépe címért. A nyugdíjas hölgyeknek nem akárki előtt kellett bizonyítaniuk, ugyanis a hatfős zsűriben foglalt helyet az 1977-es balatonfüredi Anna-bál szépe, Horváth Éva. Az egykori szépségkirálynő ma is remek formában van, természetes szépsége semmit sem veszített erejéből, s ezt igyekszik is képviselni nap mint nap. A résztvevő hölgyeknek is azt üzenete, mind győztesek, hiszen a szépség nemcsak a külső: az igazi szépség belülről fakad. Mint mondta, minden hölgy győztes!

A bál szépe címért induló hölgyek egy-egy rajtszámmal versenyeztek, melyet a ruhájukra tűztek, majd táncolni kezdtek, miközben a zsűri tagjai eldöntötték, kire is adják voksukat. A döntés igencsak nehéznek bizonyult, hosszas várakozást követően hirdettek eredményt. Mivel a díjazott hölgyeket rajtszám alapján szólították a színpadra, ezért nevük ezidáig rejtve maradt.

Idő közben azonban Bognár Mária a Felsővárosi Nem csak a 20 éveseké a világ Nyugdíjas Klub vezetője eljuttatta lapunkhoz a díjazottak nevét, így végre megtudhatjuk, kik is ők!

A huszadik szépkorúak Anna-báljának szépe cím nyertese Ujváry Éva, az első udvarhölgy Muskovits Istvánné, a második udvarhölgy pedig Krajtli Jánosné lett.

A hölgyeknek és uraknak nemsokára ismét remek programban lehet részük, hiszen újabb eseményekkel készül a Nem csak a 20 éveseké a világ Nyugdíjas Klub.