Hogy milyen idő lehetett 1931. július 16-án délután a Bicske, Felcsút és Szár határolta vidéken, ahol Endresz és Magyar a tervezett mátyásföldi reptér helyett kényszerűségből letette a gépet, nem tudni. Valószínűleg nem volt 35 fok, mint péntek délután, a megemlékezés időpontjában. Korukra és egészségi állapotukra való tekintettel többen is távol maradtak a rendezvénytől. Jávor Géza, sportrepülő, a bicskei Magyar Sándor Repülő Egyesület elnöke, aki éppen 1931-ben született, azonban 93 éves kora ellenére sem hagyta ki a megemlékezést. Ahogy eddig talán egyik évben sem.

Az óceánrepülés hősei: Magyar Sándor és Endresz György a gép előtt

Forrás: Szent István Király Múzeum

Rekordok sora dőlt meg

A pénteki esemény egyik szónoka Magyar János, nyugalmazott Malév kapitány volt, aki részletesen beszélt az óceánátrepülés előkészületeiről, nehézségeiről és arról, hogyan oldották meg a menetközben adódó anyagi és technikai jellegű problémákat. Tényadatokkal is szolgált a repülést illetően: Endresz és Magyar 15-dikként repülték át az Atlanti-óceánt, ők tették meg legrövidebb idő alatt az észak-amerikai és az európai kontinens közötti távolságot, miután ők érték el a legnagyobb átlagsebességet a repülés során és ők jutottak a legmesszebbre a szárazföld belsejébe.

A lefasisztázott óceánrepülés

Ugyancsak felidézte azt is, hogy a II. világháborút követően hosszú ideig erről sem lehetett itthon beszélni. Először az óceán átrepülésének 50. évfordulóján, 1981-ben vetődött fel egy megemlékezés és egy hozzá kötődő nagyobb rendezvény megtartása, ám végül a tervekből semmi sem lett: a Népszabadság egyik újságírója felszólalt a „fasiszta” eseményre történő megemlékezés ellen. A repülős családi nap így elmaradt, de Németh Zsigmond és Krug László végrehajtott egy emlékrepülést, ugyanazt az utat megtéve, amit Endresz és Magyar végigcsináltak. Ekkor már állt egy kis, kilométeroszlop-szerű „emlékmű” is a kényszerleszállás helyszínén, amit a sportrepülők 1979-ben emeltek.

A 737-300-as már a változást jelezte

A 60. évforduló, 1991-ben már más légkörben zajlott, a Malév kötelékében egy Boeing 737-300-as típusú gép repült át az Atlanti-óceánon, majdnem onnan indulva, ahonnan Endreszék is megkezdték az útjukat 1931-ben. A nagy fordulópont a megemlékezések sorában 2004-ben következett be: ekkor jött létre az az emlékbizottság, amelyik úgy döntött, a 75. évfordulóra méltó emlékművet állít a két repülősnek. Ennél az emlékkőnél gyűlnek össze azóta is minden évben a megemlékezők. Így történt ez pénteken is, hiszen – ahogy Magyar János fogalmazott – az utódok feladata, hogy „támogassák az emléket és ébren tartsák a lángot.”