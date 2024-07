A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ (SZKKK) 2024-ben újra megrendezi a Fejér vármegyei nyugdíjasok és nyugdíjas csoportok kulturális seregszemléjét. A versenyre azoknak a nyugdíjasoknak a jelentkezését várják, akiknek az előadóművészet, képző-, ipar- és népművészet bármely ágában bemutatásra érdemes műsora, alkotása van. A versenyre jelképes regisztrációs díj ellenében lehet nevezni.

A rendezvény céljairól Kenyér Ágnes, az SZKKK PR-marketingkommunikációs vezetője beszélt lapunknak. – A Szenior Ki Mit Tud-ot korábban Nyugdíjas Ki Mit Tud néven rendeztük meg, azonban az utóbbi években nem tudtuk megtartani ezt a rendezvényt. Idén két kategóriában várjuk a nyugdíjasok jelentkezését, akik előadóművészet és alkotóművészet kategóriákban mutathatják meg tehetségüket. A nevezett alkotásokat és a bemutatott produkciókat szakértő zsűri értékeli majd, amely egyúttal tanácsokkal is segíti a versenyzőket. Bízunk abban, hogy a verseny egyfajta találkozási pontot is jelent majd a nyugdíjas kluboknak, csoportoknak vagy akár az egyedül érkező/nevező nyugdíjasoknak, ahol összejöhetnek, megmutathatják tudásukat, tehetségüket. S egyik fő célunk, hogy közösségépítő szereppel is bírjon a rendezvény, ahol reményeink szerint új párbeszédek, együtt gondolkodások és kapcsolatok kezdődőnek majd el – mondta Kenyér Ágnes.

Az előválogatókat október 7–11. között, a jelentkezők létszámát figyelembe véve 8.00–14.00 óra között tartják a Táncházban (Székesfehérvár, Malom u. 6.). Az előválogatók ideje alatt háromfős zsűri értékeli a bemutatott produkciókat, akik bronz, ezüst, arany és kiemelt arany minősítéseket adnak majd át. A zsűri tesz javaslatot a Gálaműsor produkcióira. A Gálaműsort október 27-én, vasárnap 10.00 órakor tartják a Vörösmarty Színházban.

Nevezési kategóriák

Az egyéni fellépők produkciójának ideje maximum öt perc, a csoportos produkció esetén a műsoridő maximum nyolc perc.

Az előadó-művészeti kategóriába bármely zenei műfajt képviselő énekes és hangszeres produkcióval, vers- és prózamondással, színjátékkal, tánc és általában minden színpadon előadható, egyéni vagy csoportos műsorszám bemutatásával lehet jelentkezni. A kategóriában egy előadó több produkciója esetén minden egyes önálló előadó-művészeti produkcióhoz külön nevezési lap kitöltése és az ehhez kapcsolódó regisztrációs díj befizetése is szükséges!