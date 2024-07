Július 17-én, szerdán 18 órától egy Kelet-Anatóliában, Törökország kurdok lakta részén játszódó történetbe kapcsolódhatnak be a nézők. Nuri Bilge Ceylan a kortárs európai mozi egyik legjelentősebb alkotója, akinek legújabb filmje is számos szakmai elismerésben részesült, és most a fehérvári mozilátogatók is megnézhetik.

Ha valaki a nagy melegben a hűs vetítőtermet szeretné választani, a Barátság mozi honlapján részletesen megtalálja az előttünk álló napok filmkínálatát: https://baratsagmozi.hu/.

Aki pedig a nyári időszakban a kertmozi élményébe is belekóstolna, nekik is ajánl filmeket a város művészmozija. Legközelebb július 26-án, pénteken 21 órakor a Vigyél a holdra című amerikai romantikus vígjáték várja a filmrajongókat Feketehegy–Szráazréten. Az alkotás a holdra szállásért vívott küzdelmet meséli el egészen szokatlan történetbe ágyazva Scarlett Johansson és Channing Tatum főszereplésével.

A Székesfehérvári Királyi Napok idején a Barátság mozi kertmozija idén is felállítja vetítővásznát a Belvárosban, a Bartók Béla téren. A csillagos ég alatt természetesen a romantikáé és a vidámságé lesz a főszerep augusztus 12–16. között, az előadásokra már válthatók jegyek a Barátság mozi honlapján – írja az ÖKK.