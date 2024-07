Dal, amit csak "Nyári Sláger" néven ismerünk

Ha bevalljuk, ha nem, biztos hogy mindannyiunknak volt már egy vagy akár több dalhoz köthető, úgynevezett dallamtapadása, ez pedig már jelzés lehet arra nézve, nyári slágerrel van dolgunk. Minden évben van olyan dal, ami folyik a csapból is, a rádiók megállás nélkül pörgetik, s ezáltal a nyár slágereivé is válnak. Szinte biztos, ha arra kérnénk az olvasókat, hogy mondjatok most azonnal egy nyári dalt, bármelyik évből, mindenki tudna mondani legalább egyet, ha nem többet.

Nyári sláger szól a strandokon is a legtöbb esetben

Fotó: Facebook

A zene ma már mindenkié

Persze figyelembe kell venni azt is, hogy általában ezek a dalok úgy, ahogy jöttek, mennek is, és amint véget ér az aktuális év, vagy éppen a nyár, jön helyette a következő és senki nem fog rájuk emlékezni pár hónap múltán. Ezzel sajnos nem lehet mit kezdeni, napjainkban tényleg az tölt fel zenét az internetre, aki csak akar, és néha olyan videók kerülnek a nézettségi lista élére, amit mi magunk sem értünk. De mégis van azért kivétel, hiszen például a legnagyobb klasszikusok kitörölhetetlenek az emlékekből és az internetről egyaránt.

Murphy törvénye

Néhány éve, Ralph Murphy az Artisjus (Szerzői Jogvédő Iroda) egyik amerikai „társszervezetének”, az ASCAP-nak egy rendezvényén tartott előadást, a slágergyártás kutatásában tett munkájának eredményéről. Mivel a legtöbb esetben sajnos nagyon kevesen, vagy éppen soha senki nem foglalkozik azzal, kié a második legjobb dal, így ő sem tette. A megelőző év listavezető slágereit vizsgálta, és a következő megállapításokra jutott. Egy listavezető felvétel 3 és 4,5 perc közötti hosszúságú, a bevezető (intro) a country stílusban kb. 15mp-ig tart, a popban átlagosan 3,5 másodperc, a dal első sorai közvetlenül kapcsolódnak a címhez, egy percen belül pedig elérkezik a dal az első kulcsgondolathoz! Ez azért nagyon fontos, mert amikor dalt készítesz, a hallgatókban elvárásokat, vágyakat kelt, és így hatvan másodpercen belül ki is elégíti azokat! Az első versszak (verse) és a refrén (chorus) között a rím mintáját meg lehet változtatni, hogy figyelmeztessék a hallgatót arra, valami fontos fog elhangozni! A részletekre nagyon fontos figyelni a slágereknél, legyen szó popról, vagy countryról.

Ralph Murphy szerint a sláger három aranyszabálya: 1. Rendezd be a terepet! 2. Invitáld meg a hallgatót egy olyan helyre, ahol eddig még nem járt, ami eddig nem is létezett, hogy olyan dolgot tegyen, amit azelőtt sohasem! 3. Érd el, hogy higgyen benne – 60 másodpercen belül!

Az akkori idők első számú slágerének, Pharell Williams Happy című dalának az alig 2 másodperces intróját négy soros verse követi, és a 26. másodpercben meg is érkezik az első refrén a címadó Happy-vel – slágergyártásból tehát ötös!