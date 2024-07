Az egyetemek miatt egyre több diák, leendő egyetemista keres lakhatást Székesfehérváron. Akiknek nem opció a kollégium, azoknak marad az albérlet. Úgy tűnik azonban, hogy idén még mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk azoknak, akik albérletben szeretnének lakni. A kínálat felől nem kell aggódni, van elegendő kiadó albérlet, különböző feltételekkel, ugyanakkor árak tekintetében egységes képet mutat a piac.

Növekedtek az árak

A Duna House tapasztalatai szerint tavaly a gazdasági helyzet alakulása, valamint a hitelezési nehézségek és a magas kamatkörnyezet visszavetette az ingatlanvásárlási kedvet, így az egyetemisták mellett azok körében is kifejezetten keresettek voltak az albérletek országszerte, így Székesfehérváron is, akik nem tudtak saját otthonra szert tenni. Az Ingatlan Plus közlése szerint egy kétszobás panel lakás ára 150–170 ezer forint/hó környékén mozog jelenleg, míg a Duna House ennél valamivel magasabb összeget mért.

A 2023-as évben, a Duna House közreműködésével, a királyok városában bérbe adott ingatlanok fele nagyon jó minőségű lakás vagy ház volt, ideális lokációval, amelyekért átlagosan 225 ezer forintot kértek bérleti díjként a tulajdonosok. Az említett tranzakciók azonban felfelé húzzák a településen bérbe adott ingatlanok 2023. évi átlagát, hiszen az eredményként kapott 190 ezer forint körüli átlagos bérleti díj Székesfehérváron egyelőre még nem köszöntött be. Az átlagos méretű (50-60 négyzetméter), jó állapotú lakásokra szűkítve az adatokat már reális kép látható, ugyanis az ilyen lakásoknál 155–160 ezer forintos bérleti díjjal lehetett kalkulálni tavaly.

További drágulás várható

Ehhez az átlaghoz képest az idei évben 10 százalék körüli áremelkedést, tehát 170–175 ezer forint körüli átlagot tapasztalhatnak az albérletet keresők, a bérleti piac csúcsszezonjában a kereslet élénkülésével az árak további növekedésére is számíthatnak az egyetemisták. A 10 százalékos áremelkedésre számítanak az Ingatlan Plusnál is.

Az infláció mértékével megegyező, vagy a körüli bérleti díj emelés megszokott jelenség, évek óta alkalmazzák a bérbeadók, hogy akár már a bérleti szerződésben is kitérnek a jövőbeni emelés mértékére. Ez nemcsak a fővárosban, hanem a vidéki városokban is egyre elterjedtebb gyakorlat.