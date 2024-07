Kevés a gyümölcs

Jó pár éve, ebben az időpontban éppen a meggy és egyéb gyümölcsök szüreteléséről számolt be a hírlap, nem túl jó híreket közölve! Kevés gyümölcs termett akkor. Hogy most mi lesz a helyzet, az majd csak később derül ki, de bízzunk benne jobb lesz az eredmény mint anno: „A székesfehérvári növényvédelmi-kertészeti szakcsoportnál folyik a gyümölcsök betakarítása. A ribizlitermés a tavalyi évhez képest sokkal jobb, csaknem 58 tonna. A meggyszüret még jelenleg is tart. Az eddigi adatok azt mutatják, hogy a termésmennyiség jóval elmarad a 83-as évhez viszonyítva. A korai meteormeggyből mindössze 400 kiló a termés, a tavalyi 3 tonnához képest. Különösen nagy kárt okoztak a seregélyek. Az utolsó szüretet a hétvégén tartják.”

Kevés a gyerek

Nem csak a gyümölcs, de az óvodába és a bölcsődébe jelentkező gyermekek száma is sokkal kevesebb volt közel negyven éve. A hírlap akkori tudósítása szerint: a bölcsődékbe új felvételre 171 gyermek jelentkezését jelezték a szülők. Ez a szám jóval kevesebb az előző évek hasonló időszakához viszonyítva. A Székesfehérvári városi Tanács V. B. egészségügyi osztályának tájékoztatása szerint a beérkezett kérelmek bölcsődénkénti megoszlása lehetővé tette a Münnich lakótelepi bölcsőde kivételével –, hogy a gyermekeket abba az intézménybe vegyék fel, ahová a szülők kérték. A Münnich lakótelepi bölcsődéből 10 gyermeket irányítottak át, a szülők által megjelölt másik intézménybe. A bölcsődei felvételek elbírálásánál, az óvodai felügyelőkkel egyeztetve, figyelembe vették a szülők óvodai és bölcsődei felvételi kérelmét, tehát, hogy a családból a gyermekek egymáshoz közeli intézményekbe kerüljenek, és szem előtt tartották a szülők munkába járásának lehetőségét is.