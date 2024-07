A vasárnap hajnalban történt sajnálatos lakástűz, melyben súlyosan megsérült egy fiatal lány újabb ok arra, hogy a megelőzés fontosságát hangsúlyozzuk.

Sok esetben a füstérzékelő készülékek már a tűz kezdeti fázisában érzékelik a füstöt, amelynek hatására hangosan sípolni kezdenek, így ekkor még van idő a tűz kezdeti stádiumában elhagyni az épületet, eloltani a tüzet vagy hívni a tűzoltókat.

Koppán Viktor tűzvédelmi főelőadó a feol.hu-nak elmondta: a statisztikai adatok is egyértelműen kimutatják, hogy azokban az otthonokban, ahol füstérzékelő van felszerelve nem volt sérültje a tűzeseteknek. 2024 első fél évében Fejérben 137 tűzzel érintett otthon közül egyikben sem volt füstérzékelő. De az országos adatok sem jobbak, országszerte az elmúlt fél évben összesen 3305 lakóépület gyulladt ki, ezek közül pedig csak 10-ben volt füstérzékelő.

– Sajnos ahhoz, hogy tűz keletkezzen nem kell sok minden teljesülnie, szükség van oxigénre, éghető anyagra és gyújtóforrásra. Oxigén minden lakásban van, ahogy éghető anyagok is, mint például textíliák és bútorok, gyújtóforrás pedig lehet bármilyen áramforráson lévő elektromos készülék. Éppen ezek fényében én mindig a megelőzést hangsúlyozom. Egy füstérzékelő készülék akár már pár ezer forintért beszerezhető, az interneten számos márka elérhető, sőt már vannak olyanok is, amik kimondottan okosotthonba ajánlanak és, ha bekapcsolnak a hangos sípolás mellett, jelzést küldenek a tulajdonos telefonjára is – részletezte a szakember, aki hozzátette, hogy az egyedül élőknek, illetve az időseknek mindenképpen azt tanácsolja, hogy ha még nem rendelkeznek füstérzékelővel, akkor szerezzenek be.

Ami a felszerelést illeti, attól sem kell tartani, könnyen a plafonra rögzíthető, egy készülék nagyjából 20-25 négyzetméteres helyiséget fed le.