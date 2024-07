Az árusok és a vásárlók is elégedetten távoztak 28 perce

Nagy sikert aratott az első Fülei Éléstár!

Előzetesen már megírtuk, hogy voltaképpen mi is az a Fülei Éléstár és ki az ötletgazdája, de arról még nem számoltunk be, hogy ennek első alkalmát most szombaton meg is tartották.

Forrás: Cseh Gabriella

Ahogy az korábbi cikkünkben olvasható a Fülei Éléstár ötletgazdája Cseh Gabriella, aki szerette volna, ha a településükön lenne egy piac jellegű adok-veszek, ahol helyben termesztett vagy előállított árukhoz jutnak az ott élők. Ennek tartották első alkalmát most szombaton a Széchenyi utcában, a Turul mögötti kis területen, ahol nem csak árulásra és vásárlásra volt lehetőségük a helyieknek, hanem el is cserélhették portékáikat egymás között. Forrás: Cseh Gabriella Zöldségek, egy-két gyümölcs, házi szörpök, házi lekvárok, tojás, kecske termékek, méz és különböző sütemények – ezek mind-mind kaphatók voltak. De még is mennyien látogattak ki az első alkalomra és lesz-e következő? Erről kérdeztük Gabriellát, aki nagy örömmel osztotta meg velünk, hogy a vártnál sokkal jobban sikerült és már most, az első alkalom után rengeteg ötlete van, hogy mivel bővíthetné ki az Éléstárt. Mint mondta, az árusok és a vásárlók is elégedetten távoztak. Forrás: Cseh Gabriella Kérdésemre, hogy lesz-e következő alkalom határozott igennel felelt és azt is elmesélte, hogy milyen ötletei vannak még, de azokat – kérésére – egyelőre még titokban tartjuk, mert meglepetésnek szánja.

