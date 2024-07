Apró kezek szorgoskodtak már kora délelőtt a Fehérvári Kézművesek Egyesülete Rác utcai portáján a Gyermekműhely táborban, ahol az egyesület mesterei foglalkoznak a gyerekekkel. Tóthné Albrecht Anikó táborvezető elmondta, hogy már öt éve tartják meg évről évre gyermektáborukat, július első hetében és augusztusban. – Több visszajáró gyermek is van, akad köztük olyan is, aki mondhatni, itt fog felnőni. Nagyon szeretik a tábort a gyerekek és a szüleik is. A minap mondta egy apuka, hogy ez a legértékesebb tábor, ahol eddig a kislánya járt. Igyekszünk a régi mesterségeket megtanítani a gyerekeknek, akik nemezelnek, szőnek, gyöngyöt fűznek és makraméznak is – mondta a táborvezető, aki varrni és patchworkozni tanítja a gyerekeket, akik a tábor végeztél 25-30 saját készítésű tárgyal térnek haza.

A Kézművesek Egyesülete kifejezetten nagy hangsúlyt helyez arra, hogy az elérhető legjobb minőségű, szép és természetes alapanyagokat használják a résztvevők – ez nemcsak az gyermektáborban, hanem az év bármilyen más programján, felnőtt műhelyfoglalkozáson, szakkörökön is nagyon fontos szempont – hangsúlyozta Tóthné Albrecht Anikó textilműves, táborvezető.

Tóthné Albrecht Anikó azt is elárulta, hogy igyekszik ilyenkor a gyerekektől is tanulni, mert az ő szemléletük teljesen más, mint egy felnőtté. – Én elindítom egy irányba, a gyerek pedig a saját szemlélete, ötletei alapján folytatja, alakítja a munkáját, amelyből szuper dolgok alakulnak ki – fogalmazott a táborvezető.