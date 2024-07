– Hullámzó volt ez a hétvége, hiszen szombaton úgy tűnt, hogy nem én utazom Párizsba. Aztán vasárnap nekem sikerült jobban szerepelnem. Megéltem jót is, rosszat is ezalatt a hétvége alatt. Nagyon boldog vagyok, hogy sikerült döntőbe kerülnöm végül és egy jó gyakorlattal zártam a versenyt. És így én utazhatok az olimpiára!

Mennyire volt csalódott a szombati selejtezőt követően?

– Nagyon. Mert olyan utat jártam be valamivel több, mint fél év alatt, ami nem mindennapi. Szeptember végén még a műtőasztalon feküdtem. Hamar edzésbe álltam, gyógytornásszal dolgoztam, erőnléti edzéseket végeztem. Mindent megtettem azért, hogy a kezemben legyen az olimpiára tartó repülőjegy. Szombaton a gyakorlatom első fele teljesen jól sikerült, azonban egy karfaváltásban lecsúszott a kezem, amit már sajnos nem tudtam megmenteni. Az már egy pont rontásnak számított. Utána már teljesen szétestem fejben, sajnos a gyakorlat végét is elrontottam. Nagyon csalódott voltam, rossz volt megélni. Nagyon akartam ezt az egészet, és csak az út volt bennem, amit végigjártam, s a végén nem jött ki a lépés. Azonban vasárnap kaptam egy új lehetőséget, és éltem is vele. Csakis arra fókuszáltam, hogy magamnak csináljak egy jó gyakorlatot, és a többi már nem az én dolgom, nem én döntök. Hála Istennek sikerült jól szerepelnem.

Újabb dunaújvárosi versenyzővel bővült az olimpiai csapat

Forrás: Team Hungary

A szombati kálvária és a döntőbeli feltámadás azt bizonyítja, hogy pszichésen rendkívül erős személyiség.

– Valóban nagyon nehéz túltennem magam a szombati selejtezőn. Vasárnap is úgy utaztam a busszal a többiekkel együtt, hogy azon rágódtam: mindenki versenyzik, csak én nem fogok. Nekem kell mindenki számára a támasznak lennem, a szurkoló szerep marad nekem. Az utolsó pillanatban szóltak, hogy a portugál lány visszalépett. Szólt az edzőm, hogy melegítsek, hirtelen azt sem tudtam, hogy hol vagyok. Náthás is voltam, mert az erős klíma miatt megfáztam Bukarestben. Nem éreztem magam a legjobban, le voltam kicsit ülve. Székely Zója már kötött be korlátra, amikor sz el kellett mennem melegíteni. Még az általános melegítést sem csináltam meg, mikor a vetélytársam már korláton volt. Nagyon gyors reakció kellett ahhoz, hogy mindent összekapjak, bekössem a lábam, bekössem a kezem, rendesen bemelegítsek. Mindent nagyon gyorsan kellett csinálnom. Nem éltem meg még ilyen versenyt, most már ezen is túlvagyok.