Kíváncsi lennék, ezeket a sorokat vajon hány franciaországi vagy németországi globalista lapban lehet ma idézni? Pedig egy Nobel-díjas, Alekszandr Szolzsenyicin írta. Lehet, tévedek, lehet, hogy Franciaország és Németország mégsem ilyen. De ma ilyennek látszik. Mutogatja a magát baloldalinak hirdető francia kommunista tüntető a táblát a No pasaran! (Nem törnek át!) felirattal a vasárnapi választások éjszakáján. A spanyol köztársaságiak jelszava volt a polgárháborúban. A félművelt európai világpolgár pedig azt hiszi, náluk az igazság, de én álltam az andalúziai Ronda hídján, a szakadék fölött: onnan lökdösték le a haladás nevében a halálba a nemzeti-keresztény oldal fogságba esett katonáit. Lenéztem és láttam a mélységet.

Nyilvánvalóan nem lehet elvárni egyetlen Afrikából betelepült focistától sem, hogy ismerje Szolzsenyicin életművét. A francia indulót persze tudja, azt el is tátogja-énekli a soron következő mérkőzés előtt, de arról, hogy az a tagadhatatlanul fülbemászó dallam mennyi terror és szenvedés nyitánya és kísérőzenéje volt a maga korában és az elmúlt évszázadokban szerte a világon Franciaországtól Algérián át Indokínáig, nem sokat hallott. Nem is érdekli. De azért beszólt a választások előtt, sikerrel igyekezvén befolyásolni annak eredményét egy jövevény kultúra nevében, amelynek jelenlegi, egyre inkább uralkodóvá váló helyzetét éppen az idegenlégió jelképezte gyarmati politika idézte elő. Mint ahogyan megpróbált befolyásával élni a német külügyminiszter is, egy olyan nagyhatalom politikusa, amelynek fiai mindkét szörnyű diktatúrából – a fasizmusból és a kommunizmusból is – ki tudták hozni a lehetőségeik szerinti legrosszabbat. Most éppen a genderrel, a szélsőséges liberalizmussal próbálkoznak, és jól csinálják. Mindenki összefogott a hagyományos, konzervatív értékrend, a normalitás Európája ellen, így szenvedett ismét – talán csak átmenetileg – vereséget a francia nemzeti érdek a nemzetközi globalizmus csataterén.