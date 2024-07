Ahogy arról másfél héttel ezelőtt a feol.hu beszámolt, július 19-én 129 centimétert mutatott az agárdi vízmérce, ez 6 centivel magasabb érték, mint a ma déli időpontban mért, ahol már ’csak’ 123 centit mutatott. Ez azonban betudható az aktuális – jelenleg szeles és igen meleg – időjárásnak – hangsúlyozta korábban lapunknak Csonki István, a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója, amikor kollégánk átfogó anyagot készített vele a Velencei-tó hőmérsékletről, vízminőségről és a lehetséges kilátásokról.

Ami a strandok fürdővízminőségét illeti, azok legutóbbi cikkünk óta nem változtak. Javarészt jó értékelést kaptak, ez alól kettő volt akkor is és most is kivétel: Agárdon a VVSI Sport Hotel Strand, amely tűrhető minősítést kapott és Gárdonyban a Tini Strand, amelynek kifogásolt a minősége – derül ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ Fürdővízminőségi térképéről.