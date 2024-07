Széchenyi úton kinyitotta a kapuját A MI udvarunk elnevezésű programsorozat, mely öt napon át vonzza majd a vásárokat és workshopokat kedvelő közönséget.

Esténként beszélgetések lesznek minden nap, így a július 24-én tartott megnyitón is, este hétkor. Ugyanakkor már az első napon lázasan dolgoztak a workshopban a szakemberek és az irányításukat, útmutatásaikat elfogadó és követő alkotni vágyók.

Az ékszerkészítő workshop-ban két Orsi, anya és lánya sündörgött az amatőr és a haladó alkotók között.

– Harmadik alkalommal nyitjuk ki az udvarunkat az érdeklődök előtt, akiknek workshopokat tartunk délelőtt. Ez most arról szól, hogy miként tervezhetnek a hozzánk érkezők maguknak otthon ékszereket. Egyvonalas rajzoknál is segítünk és aztán persze abban is, hogyan lehet az anyagokat ékszerré formálni kovácsolással, hajtogatással vagy forrasztással, vagyis sokféle technikát tanulunk meg–mondta az ékszerkészítő, Német Orsi, akitől megkérdeztük, hogy jellemzően inkább kezdők jönnek egy ilyen workshop-ba, vagy akiknek már van előképzettsége?

– Azok is bátran jöhetnek, akik korábban még sosem próbálkoztak ékszerkészítéssel. Van itt most olyan, aki nagyon-nagyon örült a végeredménynek és a legszebb az az volt az egészben, hogy egyrészt tényleg gyönyörű lett amit készített, másrészt a barátnőjének küldi majd Amerikába, szóval az érzelmi része is fontos ennek. Volt itt olyan férfi alkotó, aki például az édesanyjának készít szülinapjára ajándékot. Mindenkinek segítünk, mindenkire figyelünk, és bár sokféle tervvel jönnek, mi mindig olyan létszámmal vállaljuk a csoportokat, hogy mindenki meg tudja valósítani azt a tervet, amiért idejött. Fontos, hogy bízzanak magukban, és ha mégsem, akkor itt vagyunk mi, bízhatnak bennünk, de mi nem nyúlunk bele senkinek a munkájába, ha egyedül szeretnél végigcsinálni. A mi hitvallásunk az, hogy úgy kell dolgozni, hogy később mindenki tudjon otthon valamit készíteni, aminek köszönhetően sikerélményben lehet része – fogalmazott Németh Orsi.