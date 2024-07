Az önkormányzat lehetőségéhez mérten már az év első felében elkülönített a költségvetésből akkora összeget, hogy felújítsák az óvoda fürdőjét, így öt toalett, négy mosdó és egy épített zuhanyzó kerül a 15 négyzetméteres helyiségbe.

A fürdő felújításával párhuzamosan egyébként több kisebb beruházás is zajlik az épületben, például a falak szokásos felfrissítése, de a bölcsi két helyiségét is hamarosan klímaberendezéssel látják el - tudtuk meg Kovács Péter, polgármestertől, aki azt is hozzátette: ahogy azt választási programjában is ígérte, polgármestersége alatt a gyermekekre és a jövőre szeretné a legnagyobb hangsúlyt fektetni.