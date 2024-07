Polgárdiban, a 7-es főút mentén lévő Penny áruház megépüléséről, valamint nyitási időpontjáról már több cikkünk is született, hiszen a környéken sokan várták már, hogy létesüljön egy nagyobb élelmiszeráruház.

Forrás: Nyikos László FB-oldal

A nyitás, ahogy arról előzetesen tájékoztatták a lakosságot július 25-én, csütörtökön volt és mi sem bizonyítaná jobban azt, hogy valóban volt igény a megépülésére, mint a kígyózó sor az áruház ajtaja előtt. Rengetegen voltak kíváncsiak a bolt belső kialakítására és az árukészletre.

Az első vásárlók között tért be Polgárdi polgármestere is, Nyikos László is, aki később közösségi oldalán a következőképp fogalmazott: „Van aki szerint hatalmas előrelépés, van, aki szerint már épp ideje volt. Egy azonban biztos! Hiánypótló szolgáltatással bővültünk a mai napon, ugyanis megnyitotta kapuit a polgárdi Penny! Az első tapasztalatokat látva úgy gondolom, hogy a beruházással nagyot nyertek a helyi és a környékben élő emberek egyaránt”.

Lejjebb hozzátette, hogy senkinek sem érdeke, hogy a város bármely boltja bezárja kapuit, csupán azt szeretnék, hogy a helyiek bőségesebb kínálatból választhassanak, mindezt pedig tisztességes áron.

„A szolgáltatások minőségi és mennyiségi bővülése tovább erősíti településünk vonzerejét és élhetőbbé teszi városunkat. Ennek hatására a letelepedni vágyó családok további fejlődést és növekedést jelenthetnek az egész közösség számára. Célom, hogy az irány és a lendület megmaradjon, még a nehéz időkben is” – írta a polgármester.