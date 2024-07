Mint írtuk az élményösvény ötletével Kamarás Emese kereste fel az intézményt még év elején az, amelynek eredeti verziója egyébként Noszvajon a Meseút nevet viseli. Emesét a művház igazgatója, már jól ismerte, hiszen szombatonként gyermekfoglalkozásokat tart az intézményben, így nem volt kérdés, hogy a Gárdonyi is beáll a kedves kezdeményezés mögé, amelynek első alkalmát most szombaton tartották.

A megnyitón Kamarás Emese köszöntötte a családokat, majd pedig elmesélte az IllaBerek létrejöttének történetét és célját. Mint mondta: ez voltaképpen egy meghívó a természetbe, amely a gyermekeknek, szülőknek és nagyszülőknek szól. Közös időtöltésre, kikapcsolódásra és töltekezésre invitálja a résztvevőket, akik az IllaBerek által nemcsak a természethez kerülhetnek közelebb, hanem egymáshoz is.

Kamarás Emese mellett köszöntőt mondott a Gárdonyi Géza Művelődési Ház vezetője, Szilvási-Grund Helga is, valamint a noszvaji Meseút megálmodója, Tátrai Vanda is részt vett az első foglalkozáson, aki még az élményösvény kezdete előtt egy mondókát is megtanított a jelenlévőknek.

Ami pedig magát az IllaBerek Élményösvényt illeti, ez voltaképpen egy hét állomásból álló út, mely során a résztvevőknek állomásról állomásra haladva ki kell nyitniuk az ott található manóházakat az előzetesen e-mailben küldött nyitókódok segítségével, majd a házikókat kinyitva nemezfigurákat és kártyákat találnak benne. Utóbbi instrukciót ad, hogy milyen feladatot kell éppen elvégezni.