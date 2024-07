A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. a működtetője, üzemeltetője a víziközmű vagyonnak, de saját forrásai egy ilyen beruházáshoz nekik sincsenek, csupán arra jutott pénz, hogy a saját rendszerükben javuljanak az érintett terület hidraulikai viszonyai. Ám ilyenkor új nyomászónákat kell létrehozni, egyedileg a hálózatbővítés nem jelenthet megoldást, teljességgel kell a fejlesztéseket megvalósítani, és megtalálni az ehhez szükséges forrásokat.

Az önkormányzat közben érezte, amit lehet, meg kell tenni azokért, akik ilyen helyzetben mégiscsak állandó lakói a településnek, vagy telek- és ingatlantulajdonosként szinte azok. A képviselőtestület ezért három éve úgy döntött, hogy a Szegfű utcát az Ibolya utcáig egy réteg aszfalttal látja el. Ez a beruházás nem volt kidobott pénz, mert ha valamilyen kisebb csoda folytán mégis elkezdődhetne a fejlesztés, az aszfaltot vissza lehet marni, és máshol mart aszfaltként, vagy visszakeverve újra fel lehet használni. De ilyen „veszély” egyelőre továbbra sem fenyeget, mert a legutóbbi egyeztetések során is az vált világossá, hogy az ivóvízberuházáshoz szükséges fedezet sem a DRV-nek, sem pedig az önkormányzatnak nem áll rendelkezésére. Csak pályázati forrásból volna lehetséges az előrelépés, de egyelőre ilyet továbbra sem látni annak ellenére, hogy az elmúlt években az önkormányzat folyamatosan kereste a lehetőségeket.

Jelenleg az a helyzet, hogy a településen engedélyezett a fúrt kúttal való építkezés. Azonban ezek is háttérbe szorítják az ivóvízhálózat bővítésének megvalósítását, hiszen ha valaki egy- vagy kétmillió forintért furat egy kutat, akkor már kétszer meggondolja, hogy beszálljon egy ilyen beruházás megvalósításába. Egyre több fúrt kút létesül tehát annak ellenére, hogy jó eséllyel előbb-utóbb azokban sem lesz víz. Először az ásott kutak vize tűnt el. Aki öt-tíz éve fúrt, az jellemzően nem ment túl mélyre, mondjuk csak ötven méterre, és most már erősen aggódhat, miközben mások mélyebbre furatnak – a lakosok így egymással is kitolnak.