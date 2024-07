Csütörtökön a város polgármestere Cser-Palkovics András is megvette a Vidi-szezonbérletet. Mint mondta, olyan igazi, jó közösségi események vannak a városban – legyen szó kultúráról vagy sportról – amelyeken jó részt venni és erősíteni ezeket a közösségeket. – Ebben nyilván vannak olyan zászlóshajók, mint a Vidi, és a csapatnak nagyon sok környékbeli is szurkol. Ezt bizonyítja, hogy már az első értékesítési napon is szép számmal fogytak bérletek és remélem, hogy sokunk torkából zúg majd a Hajrá, Vidi!, ebben a szezonban is – fogalmazott a polgármester.

A 2024-es tavaszi bérlettel rendelkező szurkolók számára Székesfehérvár Önkormányzata most is elővásárlási lehetőséget biztosít a bérletes helyükre. Az elővásárlási időszak augusztus 1-ig tart. Ezen időszak alatt a VidiShopban, a Vidi Múzeumban és online is azokra a helyekre lehet bérletet vásárolni, amelyeket nem tartanak fent a korábbi bérletesek számára.

Kedvezményes jegyek

Gyermekbérletet (14 év alatt) a D1, D2, D3, illetve RBD szektorokba lehet váltani. A többi szektorba szóló bérletet is lehet vásárolni 14 év alatti gyermekek számára, amely kedvezményes árú. A hatévesnél fiatalabb nézők számára ingyenes a mérkőzések megtekintése, így számukra nem szükséges bérletet vásárolni, de ilyen esetben saját ülőhely nem biztosított és minden mérkőzésre külön regisztrációs jegyet kell váltani.

Mozgáskorlátozott szurkolóknak is kínálnak szezonbérletet, az akadálymentesített helyek a C1, C2, C4 és C5 szektorokban találhatók. Mozgáskorlátozottak kísérői csak abban az esetben válthatnak kedvezményes árú bérletet, ha kerekesszékkel közlekedő mozgáskorlátozottat kísérnek a mérkőzésre.

VIP-bérlet

A 2024/2025-ös szezonra is váltható VIP-bérlet, amelynek ára a 6-14 éves korú gyermekek számára kedvezőbb, míg hatéves kor alatt regisztrációs jegy igénylése mellett ingyenes a belépés. A bérlet a Konferencia Liga, OTP Bank Liga és MOL Magyar Kupa mérkőzések megtekintésére nyújt lehetőséget. A bérletek kizárólag személyes, közvetlen értékesítéssel vásárolhatóak meg, internetes felületeken nem lesznek elérhetőek.