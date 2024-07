Madárijesztő szépségversenyt hirdetett Besnyő Község önkormányzata, amire egy egész fesztivált szerveznek a településen, ami egyébként egy főzőversennyel közös alkalom is lesz egyszerre. Az augusztusban megrendezendő szépségversenyre már most érdemes elkezdeni készülődni, és feldíszíteni kinek-kinek a saját madárijesztőjét. Akik pedig mégsem erre hanem inkább a főzőversenyre jelentkeznének, azoknak is érdemes készülniük, hiszen Besnyő legjobb bográcsgulyását keresik majd a szervezők. A megmérettetésre augusztus 10-ig jelentkezhetnek a csapatok, akik szeretnek a szabadban főzni, és szívesen versenybe is szállnak a többi „szakács” tudományával.

A régmúltba tekint vissza a madárijesztők készítésének története: A madárijesztők a világ minden táján a kártékony állatoknak, különösen a madaraknak a zsenge vetéstől és érett terméstől, gyümölcstől való elijesztésére készültek. Jellemző formájuk egy embert formáló váz, amely egy botból, vagy ácsolt kereszt alakú fából áll. Erre különböző rongyos ruhadarabokat rögzítenek, gyakorta kalappal tetézve, amelyet a szél mozgat és így élő emberhez hasonlít. Manapság leggyakrabban szőlőkben, vagy veteményeskertekben találkozhatunk madárijesztőkkel, de egyre szélesebb körben terjednek a ragadozó madarak ellen védelmet nyújtó megoldások is, amelyek a baromfiudvar jószágait védik. Korábban a népi szokások során barbár módszerekkel is próbálkoztak: az elijesztés céljából karóra felfüggesztett madártetem (varjú, csóka, seregély, szarka) is gyakran megjelent. A Balaton környékén található szőlőhegyeken és gyümölcsösökben használnak fára szerelt, szél által hajtott kereplőket, és durrogtattak puskával is.