Egyre több Fejér vármegyei állatmenhely számol be arról, hogy annyi macska érkezik hozzájuk, hogy már nem győzik elhelyezni őket. Nem beszélve arról, milyen anyagi terhet jelent a sok állat ellátása; hiszen sok macska nagyon rossz egészségügyi állapotban kerül a menhelyre, így őket azonnali állatorvosi ellátásban kell részesíteni. Az állatorvostól pedig igen nagy összegű számlával szokás távozni.

A Fema Állatmentőknél is hasonló a helyzet, akik nem győzik edukálni az embereket az interneten és szóban egyaránt, hogy mennyire fontos az állatok ivartalanítása, még időben! Egy kismacska nagyon hamar ivaréretté válnak, egy nőstény macska általában hat–kilenc hónapos korában – de akad, amelyik már négy hónaposan! – készen áll arra, hogy vemhes legyen és újabb tucatnyi macskával ajándékozza meg a világot. Csakhogy kemény sors vár a csöppnyi kis jószágokra, akikről nincs ki gondoskodjék, a nagy melegben pedig pláne szenvedésre vannak ítélve. A gazdátlan, kóbor állatok gyakran válnak gázolás áldozatává, ha éppen nem valamilyen betegség végez velük.

Rideg valóság

A kóbor macska lét semmiképpen sem olyan, mint ahogyan azt sokan elképzelik. Nem a felhőtlen szabadságról és nyugalomról szól, hanem folyamatos küzdelemről az életben maradásért és a szaporodásért. Megjegyzendő, hogy ez nemcsak a macskáknak rossz, hanem az embereknek is. A társadalom nem kis része nézi igen rossz szemmel az egyre gyarapodó macskapopulációt, amely sokaknak okoz fejtörést a városokban is. A falvakban a macska jelenléte sokkal természetesebb, mint a városokban, ahol a városlakók nem igen tudnak velük mit kezdeni. összességében mind az állatok, mind az emberek érdeke azt diktálja, hogy csökkenjen a kóbor macskák száma, amely hazánkban milliós számra rúg.

Az első lépés

Ehhez az első és legfontosabb lépés, hogy ivartalanítjuk kedvencünket, akkor is, ha fajtiszta ( általában az ivartalanítási kötelezettséget a tenyésztőtől kapott adásvételi szerződés tartalmazza is), és akkor is, ha az örökbefogadott, keverék cicánk van. Ha kijárós a cica, mindenképp szükséges az ivartalanítása, de akkor is erősen ajánlott, ha szobacicáról van szó, hiszen megszökhet, s kalandozásai során utódnemzésbe is kezdhet, de ha erre nem is látunk reális esélyt, érdemes utánakérdeznünk az állatorvosnál, hogy milyen egészségügyi előnyökkel jár az ivartalanítás.