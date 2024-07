Ma, sok órával a történtek után elgondolkodtam fiam hajnali telefonhívásán. Vajon miért kísérte figyelemmel a nyilvánvaló időeltolódás ellenére is egyenesben a közvetítést? Miért érezte úgy, hogy azonnal fel kell ébresztenie a merénylet hírével, pedig tudta, hogy aznap is dögfáradtra dolgoztam magam? A válasz azt hiszem, egyértelmű. Fiatalságának minden tehetségével, megérzésével és rajongásával érzi – mint ahogyan pontosan tudja ezt Orbán Viktor miniszterelnök is –, hogy azon múlik a jövőnk, ami az elkövetkezendő hónapokban az Egyesült Államokban történik.