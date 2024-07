A Felsővárosi Közösségi Ház nagyterme délután három órára megtelt, a későn érkezőknek főhetett a feje, hol találnak maguknak ülőhelyet. A tömegből egy szorgoskodó, nyughatatlan alak tűnt ki, ő nem más volt, mint Bognár Mária a Felsővárosi Nem csak a 20 éveseké a világ Nyugdíjas Klub vezetője, aki fáradhatatlanul irányította a vendégeket, s koordinálta az eseményeket. A rekkenő hőség ellenére a nyugdíjas közönség jókedve apadhatatlannak bizonyult, serényen jártak a legyezők, az urak pedig szorgosan hozták a frissítő pezsgőt a hölgyeknek. Régi ismerősök és jóbarátok köszöntötték egymást, mikor egyszerre minden szempár a bejáratra szegeződött. Egy csillogó tüllszoknya körvonalait pillantottuk meg, majd kecses léptekkel előtűnt a ruhaköltemény viselője is, aki még most, annyi év után sem veszített bájából. Kezében egy jókora aranyalmát tartva lépett a terembe, a hölgyek ámulattal figyelték, és az urak sem néztek éppenséggel félre. Miért is tették volna, hiszen nem akárki, hanem az 1977-es balatonfüredi Anna-bál szépe, Horváth Éva tűnt fel a színen.

A bál díszvendége

Az ünnepi rendezvényre díszvendégként hívták meg Horváth Évát. Az egykori bálkirálynő jelenleg ugyan Balatonfüreden él, sok szál fűzi azonban Székesfehérvárhoz. – Székesfehérváriak voltak a szüleim, a nagy- és dédszüleim. Nagymamám, Dömök Katalin háza itt volt a közelben, a Malom utca 6. szám alatt – mesélte elérzékenyülve Horváth Éva. S hogy egy picit oldjam a hangulatot, rögvest meg is kérdeztem az egykori bálkirálynőt, hogy minek köszönhető remek kinézete, csinossága. Tudtam, erről szívesen beszél.

– Tizenhét évesen lettem az ország legismertebb báljának a szépe, és életem végéig köt a címmel járó kötelesség, hogy hirdessem és képviseljem azt, hogy a nő szépsége belülről fakad és kortalan. A természetes szépség híve vagyok, sok figyelmet szentelek a bőrápolásnak, ami a szakmámból kifolyólag – kozmetikus vagyok, s jó mestertől tanultam, Forster Ibolyától – nem okoz nehézséget. Azt üzenem minden hölgynek, kortól függetlenül, hogy törődjenek magukkal, szépítkezzenek és mozogjanak rendszeresen. A vendégeim közt több kilencven év fölötti hölgy is van, és gyönyörűek! – fogalmazott Horváth Éva, aki az Anna-bálok elhivatott képviselője maradt. Mindig segédkezik a bálok körül, az idei bálra is ő készített fel egy hölgyet.