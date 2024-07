Sokan környezetvédelmi szempontok alapján, – a klímaváltozás sajnos komoly probléma – még többen anyagi okokra hivatkozva, sokan pedig egyszerűen nem kedvelik és ezért nem használnak légkondit a legnagyobb kánikula idején sem. Nekik készítettünk egy összeállítást és gyűjtöttünk néhány ötletet a légkondi nélküli hűsöléshez!

Légkondi vagy esetleg a jeges víz a jó megoldás?

Fotó: Illusztráció: Pexels

A legenda, légkondi helyett jeges vödör és ventilátor

Városi pletyka vagy szóbeszéd talán, és bár sokan állítják, hogy ez a tuti, de mégsem tudjuk igazán, hogy mennyire működik. A házon belüli tesztek bizonytalan eredményt hoztak, viszont érdemes megemlíteni. Hozzávalók: – elmondások, szóbeszéd és a szájhagyomány szerint – egy vödör jeges víz és egy ventilátor. Elvileg az előbbit a ventilátor elé téve enyhülés érhető el, 40 fokban pedig mindent megpróbál az ember. Ha olvasóink közül esetleg valaki, valaha már próbálta, örömmel várjuk a tapasztalatokat!

Sötét és hűvös

Talán mondani sem kell senkinek, de mégis ezzel kell, hogy kezdjük: Teljes elsötétítés! Érdemes napközben teljesen leengedni a redőnyöket, hogy a besütő Nap ne melegítse fel még jobban a lakást. Különösen igaz ez például a déli fekvésű esetleg felsőbb szinteken található lakások esetében, ahol akár egész nap is tűzhet be a Nap vagy melegítheti a tetőt, ezen keresztül a lakást. Fokozattan érdemes figyelni azokra a lakásokra, ahol az épületre óriási üvegajtók kerültek beépítésre. Hatalmas eredményt hozhat még egy külön árnyékoló/napellenző az erkély fölé, hiszen így egyrészt még kevésbé süt be a Nap, másrészt az erkély padlója és a falak is kevésbé melegszenek, ezáltal kevesebb hőt adnak át a lakásnak.

Szellőztetés, de mikor?

Fenti javaslatunk és a tippek mit sem érnek, ha a redőnyöket délben, a kánikulában engedjük csak le, hiszen akkor már elkéstünk! Még a legnagyobb hőhullámok idején is, van egy pont hajnalban, amikor vállalhatóra csökken odakint a hőmérséklet. Ilyenkor indokolt lehet erőt venni magunkon, felkelni és tartani egy óriási keresztszellőztetést. Az összes ablakot, illetve a bejárati ajtót ilyenkor ki lehet támasztani, hogy a lehető legjobban lehűljön a lakás, majd utána jöhet a redőnyleengedés. Az igazi „profik” ilyenkor beállnak a huzat közepére egy pillanatnyi felüdülésért. Annyi áldozatot persze kell hozni, hogy korán fel kell kelni, de a hiányzó alvást lehet pótolni egy gyors délutáni, vagy munka utáni szunyával a (relatív) hideg lakásban.