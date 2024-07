Lovasberényben mindig történik valami – szögezte le Láda-Handa Edina, a helyi művelődési ház programszervezője, aki a június 28-29-i II. Cziráky fesztivál sikere után mesélt annak részleteiről.

– Egy kis településen fesztivált szervezni nem is olyan egyszerű… Adott egy keret, amiből dolgozunk. A mai viszonylatban nem könnyű kis összegből nagy fellépőket hívni. Ezért is kerestünk támogatókat, akik mellénk és a fesztivál mellé állnak. Álmainkban sem gondoltuk volna, hogy ilyen létszámmal lesznek majd a támogatói listán – mondja Edina, aki sokak segítségének köszönhetően több mint 2 és fél millió forintos büdzséből gazdálkodhatott. Így tudták meghívni a Balkán Fanatik zenekart, finanszírozni a nagyszínpad költségeit, valamint a két gyerekeknek szánt fellépők költségeinek egy részét is.

Fotó: szervezők

– A fesztivál előkészületeiben és lebonyolításában is volt segítségem – mondja Edina, kiemelve az önkormányzat dolgozóit, Südi Mihály polgármestert, szervezőtársait, továbbá Bottka Mátét és Bori Róbertet, de nem kevesebb energiát fektetett a fesztiválba Magyar Zsolt, Kiss Valentin, Pályi Levente, Szilasi Mátyás és Hollósi Dániel, akik ha arról volt szó, hogy segíteni kell, elsőként álltak be a sorba. Mellettük, a fesztivál hetében csatlakozott az önkéntes csapathoz Vauver Eszter, Fekete Szabina, Németh Bence Krisztián, Elbert Máté, Magyarné Szita Melinda, Tóth Luca, Kozma Kitti, Südi Emma, Kelemen Boglárka, Bercsényi Dániel, Kajtor Bálint, Farkas Áron és Südi Amália is. – Örökké hálás leszek a segítségért és úgy gondolom, remekül összekovácsolt minket ez a fél év – mondja a szervező, aki a fesztivál programjai közül kiemelte az emlékpad avatást.

– A Mini Club Hungary részéről Fogarasi Károly keresett meg. A lovasberényi születésű, 2023-ban elhunyt Ódor János emlékére szerettek volna emlékpadot állítani, hogy mindig emlékezhessenek a Mini Club Hungary tagjára, az egész autós társadalom szakmai tekintélyére. Körbejárva a települést, úgy gondolták, hogy a művelődési ház udvara lehet erre a legalkalmasabb hely. Én örömmel fogadtam a meglátásukat és a kezdeményezésüket, remekül tudtunk együtt munkálkodni azon, hogy a pad a legjobb helyre kerüljön és bízunk abban, hogy jó hangulatú beszélgetések helyszíne lesz, valamint minden évben itt gyűlnek majd össze a Minisek, hogy Jani bácsira emlékezzenek. Így vált tehát a péntek a fesztivál nyitó napjává. Felkértem a Róna Gyémánt Mazsorett Csoportját, akinek vezetője, Barna Anikó készséggel igent mondott, mint mindig, majd Spindler Anna is nyitott volt arra, hogy kellően hangulatos programot tudjunk megvalósítani a művelődési ház udvarán. A Magyar Vöröskereszt biztosított véradási lehetőséget, az I. Cziráky Focikupa pedig a berényi fiatalok ötlete volt.