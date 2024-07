Hogyan éltek az ókori rómaiak? Milyen volt egy légiós katona kiképzése és élete? Milyen ruhadarabokat hordtak az akkori emberek? Mindezt megtudhatják azok a gyerekek, akik részt vesznek a Gorsium Régészeti Parkban szervezett nyári napközis táborban. Akinek van kedve, régészkedhet is, és a sok játék közben készíthet római tárgyakat, amiket hazavihet emlékként. A résztvevők megismerhetik a Agyagkatonák – Az első kínai császár halhatatlan őrei című nemzetközi kiállítást is – olvasható az ÖKK közleményében.

A teljes táborozás augusztus 12-16-a között tart, ezen belül lehet menni akár egy-egy napra is. A regisztráció a részvételi díj befizetésével érvényes. A programok naponta 8.00 és 16.00 óra között tartanak, a felügyeletet 17 óráig biztosítják. Érdeklődni, jelentkezni az alábbi elérhetőségen lehet:

[email protected] és +36 70 643 7486.

További részletek itt olvashatóak:

Nyári tábor Gorsiumban | Szent István Király Múzeum - Székesfehérvár (szikm.hu)