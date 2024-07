Hétfőn találkozott Cser-Palkovics András polgármester azokkal az intézményvezetőkkel, akiknek a megbízásáról a legutóbbi, júniusi ülésén döntött Székesfehérvár Közgyűlése.

A pályázatok beérkezését követően kilenc önkormányzati fenntartású intézmény – főként bölcsődék és óvodák – vonatkozásában hozott döntést a képviselőtestület: az érintett intézmények és a munkahelyi közösségek által támogatott új vezetők felhatalmazást kaptak a szakmai munkájuk folytatásához – írta meg az ÖKK.

– Székesfehérváron kiterjedt és erős az intézményhálózat, amelynek működtetése és működése a közös munkán alapul. Van ebben sok jó, egyéni teljesítmény a vezetők részéről, és tudjuk, hogy emögött mindig ott áll a kollégákkal való együttműködésen alapuló csapatmunka. Ezúton is szeretnénk ezért köszönetet mondani mindenkinek – fogalmazott Cser-Palkovics András polgármester.

Fotó: Gombor Lili / FMH

A kötetlen beszélgetés során elhangzott, hogy Székesfehérváron stabil az intézményi hálózat működése, ami a magas színvonalú szakmai munkának is köszönhető. A kollégák pályán tartását segítik a nemrég életbe lépett változások, így a diplomásokra vonatkozó bérrendezés, amelyet Székesfehérvár Önkormányzata – részben állami, részben saját forrásokból – a maximális mértékben minden érintett munkavállaló számára biztosít. Szóba kerültek az elkövetkező időszak kihívásai is, így a pályakezdők minél nagyobb számú megnyerése a szakmai utánpótlás érdekében, valamint a teljesítményértékelés rendszerének változásai és a magánintézmények kérdése is.

Székesfehérvár vezetése biztosította a vezetőket az együttműködésről, azzal, hogy az intézmények mind a felújítások, mind a működtetés tekintetében továbbra is számíthatnak az önkormányzat mint fenntartó messzemenő támogatására.

Fotó: Gombor Lili / FMH

A Városháza kistanácstermében jelképesen egy-egy virágcsokorral és a megbízást megerősítő emléklappal kívánt jó munkát Cser-Palkovics András polgármester és Mészáros Attila alpolgármester a jelenlévő intézményvezetőknek. Ők Katona-Vass Krisztina, a Székesfehérvári Százszorszép Bölcsőde vezetője, Rusznyák Lászlóné, a Mancz János Mini Bölcsőde vezetője, Teleki-Horváth Renáta, a Napraforgó Bölcsőde vezetője, valamint Kóger Yvetta, a Székesfehérvári Gyöngyvirág Óvoda igazgatója, Tóth Ildikó, a Hosszúsétatéri Óvoda igazgatója, Zelenák Adrienne, a Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda igazgatója, illetve Vörös Csaba, a Székesfehérvári Intézményi Központ főigazgatója. Szintén vezetői megbízást kapott Győrössy-Nagy Ildikó, a Tolnai Utcai Óvoda igazgatója és Egerházi Attila, a Székesfehérvári Balett Színház igazgatója, akik a nyári időszakra tekintettel nem tudtak személyesen részt venni a hétfői találkozón.