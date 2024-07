A Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat keretében részben a Biofarm utcát szeretnék rendbetenni, amit alámosott a víz, illetve a Váli-víz mentén az autópálya felé vezető murvás utat tervezik ugyancsak rendbe hozni annyira, hogy szükség esetén a mentőautó el tudjon jutni a külterületen lévő házakban élőkhöz. A közbeszerzés kiírásához azonban árazatlan költségvetés és kiviteli tervek kellenek, ennek elkészítésére választották ki a tervező céget a képviselők.

A másik egy TOP-os pályázat, aminek keretében a faluban két helyen történő fásításhoz nyert támogatást a kajászói önkormányzat. A megvalósításhoz azonban szakmai tervet kell készíteni, amely olyan részleteket is tartalmaz, mint hogy milyen fajtákat és pontosan hová lehet ültetni, hogyan kell őket öntözni, gondozni, stb. – A szóban forgó pályázatok közbeszerzés kötelesek, a folyamat végigviteléhez volt fontos meghozni most ezeket a döntéseket, ami nyilván a pályázat határidejének betartásához is elengedhetetlen – tette hozzá Kocsis Zoltán, alpolgármester.