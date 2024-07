A cél, hogy a használaton kívüli zongorakottákat a nyár folyamán összegyűjtsék, majd szeptember első hetében egy kottavásárt tartanak a Zeneiskolában. Az ebből befolyt összeget a billentyűs tanszak oktató-nevelő tevékenységére fordítják.

Fotó: Illusztráció: Pexels

A nyár jó alkalmat ad arra, hogy rendezzük otthonunkban dolgainkat. A diákok estében átválogassuk az írószereket, füzeteket, könyveket, zenetanulás esetén a kottatárat is. Ha ebben is akad olyan, amelyet már a következő tanévtől nem használ a gyermek, akkor érdemes félretenni a zenei neveléssel kapcsolatos könyveket és csatlakozni a Tálos Edit Alapítvány felhívásához. A Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és AMI alapítványa azzal a kéréssel fordul mindenkihez, hogy ha van otthon használaton kívüli zongorakottája, akkor azt vigye be 2024. szeptember 2-a és 6-a között a Zeneiskolába és adja át gyermeke zongoratanárának, vagy tegye le a Zeneiskola aulájában található gyűjtődobozba. Az összegyűlt kottákból, zenei könyvekből kottavásár tartanak szeptember 9-13-a között 16-18 óráig a zeneiskola 50-es termében. A kezdeményezéssel szeretnék megkönnyíteni a tanévkezdést a szülők számára is. Fenntarthatósági és környezetvédelmi szempontból az is fontos, hogy az eredeti kották használatával visszaszoríthatják a fénymásolást, mindamellett a gyerekek megbízható forrásból tanulhatnak. A jó ügyek sora azzal zárul, hogy a kottavásár teljes bevételét a billentyűs tanszak oktató-nevelő tevékenységére fordítják majd.

A legendás énekes Komár László, régi dalában a "Magányos szívek Klubja" c .felvételben felhangzik egy szó, amit ma már talán kevesen ismernek, de a dalban fontos szerepet kap, ez a a "kottatár" c. kifejezés. Igaz ma már nem hatalmas tárolószekrényekben hanem inkább digitális formában gyűjtik a kottákat, a modern kor jegyében!