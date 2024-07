– Miután a választási kampányban kettészakadt a falu, úgy gondoltuk, jó lenne ismét összefogni az itt élőket, mert hiszünk a közösség erejében és abban, hogy közösen sok minden megoldható. A beszélgetések célja, hogy felmérjük, milyen kompetenciák és kapacitások rejlenek az itt élőkben, melyek a közösségépítés és a falu fejlesztésének érdekében bevethetők. Ugyanakkor mindenki mondhat a felvetett témákban véleményt, megfogalmazhat ötleteket, elképzeléseket, igényeket – foglalta össze röviden Jókai Erika, aki évek óta alpolgármesterként tevékenykedik a faluban, októbertől viszont polgármesterként folytatja.

A közösségi találkozók központi témája a települési jóllét, ami Jókai Erikáék szerint három fő tényezőből áll: az épített és a táji környezet, a településen elérhető szolgáltatások és az emberi kapcsolatok. Ezeknek aztán számos további, de nagyon fontos összetevője van, amiket a kötetlen beszélgetések alkalmával szeretnének megvitatni. A találkozók célja nem titkoltan az is, hogy az új testület felmérje a bogláriak igényeit, egyben hajlandóságukat arra, mennyit tennének a saját lakóhelyükért, miközben azt is igyekeznek tudatosítani bennük, hogy a falu fejlődése nem csak az önkormányzat felelőssége. – Sokszor, sok helyen hallom, hogy Boglár mekkora csoda! Mindeközben többször érzem úgy, hogy ezt a csodát az itt élők nem látják. Jó lenne, ha ismét büszkék tudnánk lenni, arra, amink van, helyére kerülnének az értékeink! Ugyanakkor persze vannak olyan területek, amikben jobbak is lehetnénk! – tette hozzá az újonnan megválasztott polgármester, aki sikeresnek ítélte az első találkozót, amelyen a vártnál többen gyűltek össze és több mint két és fél órán keresztül beszélgettek.

A következő találkozót július 29-én szombaton a sportpályán tartják. A helyszín nem véletlen: a sportegyesület felélesztése is a tervek között szerepel, amire tapasztalat szerint van is igény, sőt felajánlások is érkeztek a meglévő sporteszközök felújítására, illetve újak telepítésére. Ha minden jól megy, augusztus végén – még a jelenlegi önkormányzat szervezésében – sportnapot is rendeznek.