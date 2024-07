Idén második alkalommal rendezi meg nyári napközis gyermektáborát a Fejér Vármegyei Kormányhivatal, együttműködve az Europe Direct Irodával. A tábor turnusaiban a kormányhivatalok munkatársinak gyermekei vehetnek részt, 7-14 éves korig. Összesen három héten keresztül három különböző városban, így Székesfehérváron, Dunaújvárosban és Velencén is zajlik, kifejezetten kormányhivatali helyszíneken.

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal az Europe Direct Iroda közreműködésével 2024-ben is elindította a nyári, napközis gyermektáborát

Fotó: Nagy Norbert / FMH

Összesen 138 gyermek jelentkezett

– Idén is hatalmas érdeklődés volt tapasztalható a munkatársak részéről, 2024-ben összesen 138 gyermek jelentkezett a táborba. A programok összeállítása során a szórakoztatás mellett szándékunk volt megmutatni a kormányhivatali szakterületek sokszínűségét is a gyermekeknek, akik így a szüleik munkájához is közelebb kerülhetnek. Többek között EU-s érzékenyítő tréning, vadászati, gomba és rovarbemutató, mézkóstoló, kutyás program, tűzoltási bemutató, múzeumi és könyvtári látogatás, sportprogramok, valamint kézműves programok várják a táborban részt vevő gyermekeket – mondta a szervező, Simon Katalin, a jogi osztály vezetője.

Ottjártunkkor, július 26-án egy különleges napnak lehettünk szemtanúi Velencén. Ez egy közös tábori nap volt, amikor a székesfehérvári és a velencei gyermekek együtt tölthetnek egy teljes napot, melynek keretében olyan programokon vehettek részt a gyerekek, mint például amit a Huba Rescue 24 Nemzetközi Tűzoltó és Kutatómentő Alapítvány szervezett, A hős benned van címmel. Izgalmas perceket köszönhettek a táborlakók a Velencei Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjainak, de emellett a Magyar Honvédség is szervezett programot a gyerekeknek.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

Izgalmas akadálypálya várta őket

– Remélem, hogy a gyerekek nagy örömére egy katonai könnyített, gyerekbarát akadálypályát építettünk, ami nagyon változatosan teszi próbára a gyerekek mindenféle képességét – mondta Janota Zoltán hadnagy, aki a MH Sipos Gyula 6. Területvédelmi Ezred kötelékében szolgál. A testnevelő tiszttől megkérdeztük, hogy a gyerekek, úgy általában mennyire lelkesek, mennyire érdeklődök akár a mozgás, akár a akár a katonaság irányában?