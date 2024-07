A Kölcsey parkban a játszótér kerítésére háló került, ami felfogja az utcán keletkező port, így komfortosabb a játszótér használata. Hálásak az együttgondolkodásért a település vezetői, és a közösségi oldalon már érkeztek is hozzászólások, kérdések a témában. Az egyik lakó kérdésére, aki a település másik játszóterén tervezett napvitorlákkal kapcsolatban érdeklődött, az önkormányzat a következő választ adta: – Árajánlat kérésnél tartunk. Mivel közterületi játszótérről van szó, csak megfelelő tanúsítvánnyal rendelkező napvitorla jöhet szóba. Jó nagy a szórás az árakat illetően, próbálunk olyat keresni, ami azért megfizethető is, de jó minőségű és tartós is.