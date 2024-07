Déltől 20 óráig nyitva tartó gyereksarok, benne népi játékokkal, arcfestéssel, körhintával és még sok mással, főzőverseny, veterán járműtalálkozó és különböző zenei fellépők – ezek mind a Kőszárhegyi Falunap programjai között.

Mint a plakát is írja a fellépők között lesz a High Five zenekar, a Pitypang zenekar, Kovács Áron és DJ Kényelmes, StarVoice Band, Varga Feri és Balássy Betti is. De lesznek még amatőr fellépők, operettműsor és tombola is, a nap pedig egy bállal zárul, ahol Paksi Zoli fog zenélni.

A programok mellett büfé, koktélbár és számos más édesség várja a kilátogatókat.