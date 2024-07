– Azok, akik éves sportjeggyel rendelkeznek, a napi helyfoglalás befizetése mellett két pisztrángot hazavihetnek. Erre biztatjuk horgászainkat. Sajnos nagyon kevés a víz, hiányzik az eső, ráadásul az is problémát jelent, hogy locsolják a közelben lévő földeket – erősítette meg a hírt Hirsch Balázs halőr.

A HOFESZ társadalmi elnöke, Nagy Attila korábbi horgász világbajnok részletesebben elemezte a kialakult helyzetet.

– A Gaja területén, különösen annak felső részén nincs olyan mértékű vízutánpótlás, amely biztonságos életteret tudna adni az élőlényeknek. Ez már hosszú évek óta visszatérő probléma. Nem kap értékelhető mennyiségű vizet a patak, ezért időszakosan a kiszáradás szélére jut. Annak pedig nincs értelme, hogy ilyen módon pusztuljanak el a halak, ezért lépnünk kellett.

Hol a természet babrál ki velünk, hol szennyezik a vizet, mondta Nagy Attila. A képen látható szennyezésnek sem lettek következményei

Fotó: Feol.hu

A bányát Kincsesbányán éppen 25 éve zárták be, hiszen 1999. augusztus 6-án hozták fel az utolsó csille bauxitot. Murányi Marianna polgármesterrel beszélgetve idéztük fel a régi időket. A településvezető elmondta, hogy a bánya létesítése után a tárnákból a vizet a Fehérvárcsurgói-víztározóba vezették, de egyébként eltűnt minden más vízfolyás a környékről. Miután a bányát bezárták, lassan ismét megjelent a víz a közelükben lévő patakmedrekben, de például a Gaja feléjük vezető ága ma is száraz.

– A Gaja-patak felső szakaszán fenyeget a nagyobb baj, de jelen pillanatban az alsó szakasz sem ad már annyi vizet, hogy táplálni tudná a palotavárosi Felső-tavat – mondta Urfi Tamás, a HOFESZ ügyvezetője. – Úgy tűnik, el kell fogadni, hogy ilyen az időjárás. Ha minden úgy történik, mint tavaly, azaz nem lesz őszi csapadék, akkor a tél elejéig a Velencei-tó szintje is visszasüllyedhet 90 centiméter alá. A Gaja felső szakasza csak a Bakony keleti részének irányából táplálkozhat csapadékvízzel, de ez a mennyiség képtelen stabil vízhozamot biztosítani. Két éve már lényegében kiszáradt a patak, ez a helyzet fenyeget minket most is, és mi azt szeretnénk, hogy az elpusztult haltetemekből ne a rókák lakjanak jól, a pisztrángok végezzék inkább a horgászok serpenyőjében.